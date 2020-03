Carta de Antonio Lazcano a director del SNI

En días pasados y ante los cambios que realiza Conacyt para conformar las comisiones dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Antonio Lazcano recalcó las irregularidades que llevaba a cabo el proceso.

Cabe destacar que Lazcano había sido destituido en meses anteriores del puesto honorario que tenía dentro de una de estas comisiones, lo que dio lugar a un proceso legal que restituyó el cargo mientras se desarrolla la deliberación legal.

En este contexto, el científico Premio Crónica envió una misiva al director del SNI, Mario de Leo Winkler, donde expresa algunas críticas que ya había adelantado en una entrevista con Crónica.

La carta refiere que fue invitado a participar en la Comisión Dictaminadora del Área 2 (CD2) para comenzar así la evaluación de las solicitudes de la Convocatoria 2020 del SNI.

“Más allá de los errores e imprecisiones de la carta del Mtro. Valdés de Anda, su contenido constituye, en los hechos, una retractación medio esquizofrénica de las acusaciones que la Dra. Elena Álvarez Buylla y usted mismo me hicieron en forma pública a finales del año pasado al afirmar que, por no haber cumplido con mis obligaciones como miembro de la CD2, no podía ‘seguir siendo miembro de la Comisión para el próximo periodo’. De poco sirvieron sus mentiras e infundios, porque como usted está enterado, en virtud de la determinación del Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Cd. de México, dictada en los autos del incidente de suspensión del juicio de amparo 1433/2019, sigo conservando mi carácter de miembro de la CD2”.

En la carta, el biólogo hace una dura crítica sobre las irregularidades de la convocatoria, que incluye un padrón con los nombres de investigadores jubilados e incluso fallecidos, así como la encuesta y plataforma que se empleó en el proceso. “Estos errores son una muestra más de la mezcla de incapacidad, inexperiencia y arrogancia que lo han caracterizado desde que comenzó a dirigir el SNI”.

Sin embargo, el miembro de El Colegio Nacional lamentó —como lo había referido anteriormente ProCienciaMx, red a la que pertenece— que “ante la emergencia debido a la pandemia por el COVID-19, Conacyt esté más preocupado por este tipo de procedimientos”.

“Lo que me parece francamente escandaloso, sin embargo, es la ausencia de sensibilidad del Conacyt al echar a andar tardíamente el proceso de renovación de las CDs y de evaluaciones en el SNI, en un momento en que el país y el mundo entero están enfrentado la pandemia de coronavirus SARS-CoVid-2. El silencio y la inactividad que han mantenido ante la crisis que estamos viviendo son vergonzosos, y si usted y los demás directivos del Conacyt conocieran el decoro, deberían haber renunciado desde hace mucho tiempo –pero sé muy bien que no le debo pedir peras al olmo”.