Cartelera online #QuédateEnCasa (10 de abril): Alesso, Hello Seahorse! y Fernando Delgadillo

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este viernes:

9:00 Primer día del DIYolation Festival de música independiente en el que participará Anna Prior de la icónica banda Metronomy, por el siguiente enlace https://www.instagram.com/diymagazine/

10:00 El cantante y multi instrumentista neozelandés Jordan Rakei ofrecerá una sesión en vivo por su canal oficial de YouTube

11:00 El cantante de folk británico Harry Hudson, dará un show en línea a través del siguiente enlace https://www.instagram.com/levis/

11:00 El cantante y guitarrista Brian Fallon de la banda de rock The Gaslight Anthem dará un concierto live stream como parte del evento Jam in Place de la compañía Martin Guitar, acáel link de su página donde se verá la transmisión https://www.facebook.com/martinguitar

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram

12:00 Simon Neil, vocalista de la banda de rock Biffy Clyro, ofrecerá un concierto livestream, a través de la página de Facebook de la banda

12:30 La cantante griega Marina (aka Marina Diamandis) realizará una sesión acústica en vivo en el siguiente enlace https://www.instagram.com/p/B-kZKVNgjsE/

13:00 La artista cubana de jazz Ana Carla Maza dará un concierto de violonchelo desde su cuenta oficial de Facebook

13:00 El exponente de música electrónica Dave Winnel se presentará en vivo por el siguiente enlace https://www.twitch.tv/armadamusic

13:00 La banda californiana de indie rock Chicano Batman ofrecerá un concierto en línea a través de su cuenta de Instagram. Tendrán al cantante de soul Bardo Martínez como invitado especial

13:10 Comienza el Festival Antibacterial, encabezado en su primera jornada por Paulino Monroy y Melted Ice Cream por el siguiente enlace https://www.facebook.com/festivalantibacterial/

14:00 El Festival de Coachella transmitirá en su página oficial el documental Coachella: 20 años en el desierto

14:00 La banda de rock electrónico AWOLNATION tendrá una charla musical en línea con Cameron Duddy, músico de country, a través de su página de Instagram

14:00 La banda Escape to Fate, exponente de post-hardcore, ofrecerá un concierto en línea a través del siguiente link https://www.instagram.com/kthrash/

14:00 La banda de indie rock Cold War Kids realizará una sesión en vivo en su perfil de Instagram

14:00 La multi instrumentista Eliza Shaddad realizará un show desde su perfil de Instagram

15:00 Lzzy Hale, conocida guitarrista de la banda de hard rock/heavy metal Halestorm realizará un show online a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/wearehear

15:00 El guitarrista Damon Johnson, miembro las bandas de hard rock Thin Lizzy y Black Star Riders, dará un concierto acústico desde su perfil de Facebook

15:00 Se realizará el festival virtual Trillerfest, en el cual participarán más de 100 artistas, entre ellos, rostros conocidos como los de Snoop Dogg, Pitbull y Don Diablo, a través del siguiente enlace http://trillerfest.com/

15:00 La cantante de indie rock Phoebe Bridgers realizará un show en línea por el siguiente enlace https://www.instagram.com/pitchfork/

15:00 La banda australiana The Buckleys hará un show virtual a través de su página oficial de Facebook

15:00 El actor y cantante Jared Leto hará una presentación especial con temas de su banda Thirty Seconds to Mars a través de su canal de Instagram

16:00 La cantante estadunidense Meghan Trainor dará un show en línea a través de https://www.instagram.com/billboard/

15:00 La estrella de country rock Cory Marks dará un concierto livestream a través de su perfil de Instagram

16:00 Alicia Keys participará en una dinámica de club de lectura online en el siguiente link https://talkshop.live/channels/iheartradio

16:00 El representativo cantante de country Craig Morgan ofrecerá un concierto virtual por su página oficial de Facebook

16:00 La banda Young Culture forma parte de los shows en línea que se transmiten a través del Instagram ofical del portal The Noise

17:00 Concierto Quédate Indajaus Music Fest, el Primer Festival Internacional de Música Independiente Desde Casa presentan en su tercer día a Ketterer y Maga Ortúzar por www.quedate.indajausmusic.cl

17:00 El joven cantautor estadunidense Alec Benjamin dará un concierto en línea a través del siguiente enlace https://twitter.com/popcravemusic?lang=en

17:00 El cantautor estadunidense Quinn XCII dará un show en línea a través de su cuenta oficial de Instagram

17:00 La banda estadunidense de folk Wilderado dará un show streaming a través del siguiente enlace https://www.instagram.com/jaminthevan/

17:00 La cantante de rock Melissa Etheridge dará un concierto a través de su cuenta oficial de Facebook

18:00 La banda de pop rock estadunidense dará un show en línea a través de su cuenta oficial de Instagram

18:00 Comenzará el IN DA HOUSE Streaming Music Fest, con la participación de bandas como Making Movies y Leiden, a través del siguiente link https://www.instagram.com/controlcreativo/?hl=es-la

19:00 La banda de rock y música electrónica The Disco Biscuits darán un concierto livestream a través del siguiente enlace https://nugs.tv/free/?showID=218

19:00 El aclamado dj Alesso ofrecerá un show virtual por su cuenta oficial de Instagram

19:00 El actor Jaden Smith mostrará su faceta de rapero en un show en línea a través del siguiente link https://www.instagram.com/levis/

19:30 El Haragán y Cia. Harán una presentación en línea en sus cuentas oficiales de Instagram y YouTube

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/drewholcombmusic/

20:00 El cantautor estadunidense Jim Brickman ofrecerá una sesión en línea en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook

20:00 La agencia TSM continúa su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias hasta el 20 de abril. Esta noche toca turno a Hello Seahorse!, Turbotito y Casanegra. Se verán por www.farawaytogheter.tv

20:00 El dueto romántico Camila ofrecerá un concierto en línea a través del siguiente link https://www.facebook.com/CervezaTecate/

20:00 Lng/SHT, PJ sin Suela y Amandititita ofrecerán un concierto online denominado Sesiones desde el encierro que podrá verse por las cuentas oficiales de los músicos y por la página de Facebook del Salón Pata Negra

21:00 El cantante de country Tyler Rich ofrecerá un concierto online a través de su cuenta oficial de Instagram

21:00 Concierto especial de Little Jesus por el canal de Facebook https://www.facebook.com/boostmex/

22:00 El aclamado dj Diplo ofrecerá un livestreaming a través de sus cuentas ocifiales de Instagram y YouTube denominado Corona Sabbath

22:00 El proyecto musical de R&B llamado Rhye se presentará en un show especial en el perfil de YouTube de Secular Sabbath

22:00 Concierto Juntos desde casa de Fernando Delgadillo a través de su página oficial de Facebook