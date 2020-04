Cartelera online #QuédateEnCasa (11 de abril): Neil Young, Snoop Dogg y Cultura Profética

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este sábado:

9:00 Segundo día del DIYolation Festival de música independiente en el que participan The Districts, Dream Wife y Pale Waves, por el siguiente enlace https://www.instagram.com/diymagazine/

11:00 Se realizará el festival virtual altruista Human to Human, en el que participan talentos como Alec Benjamin, Butch Walker y Andrew McMahon por el siguiente enlace https://www.facebook.com/events/2497774487102149/

12:00 Se presentará la cantante danesa de pop Oh Land por el canal de YouTube de Bang & Olufsen

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram

13:00 Los dj’s Marco Lys y Maxim Lany ofrecerán un concierto virtual por el siguiente link https://www.twitch.tv/armadamusic

13:10 Continúa la segunda jornada del Festival Antibacterial, encabezado por Lng/SHT y Solmate por el siguiente enlace https://www.facebook.com/festivalantibacterial/

13:30 Se realizará el No voy a salir de casa fest Vol. 2 que encabeza Jessy Bulbo con dos streaming paralelos uno en Facebook y otro en Instagram con seña en el buscador de No voy a salir de casa fest

14:00 María José realizará una sesión de cocina online en el siguiente link https://www.instagram.com/citibanamex/

14:00 La boy band estadunidense The Kids on the Block ofrecerá un show online en sus cuentas oficiales de Instagram y YouTube

15:00 David Ellefson, reconocido bajista de la banda Megadeth, ofrecerá un evento virtual altruista en su página oficial de Facebook llamado Oh say can you stream

15:00 Se realizará el festival virtual Trillerfest, en el cual participarán más de 100 artistas, entre ellos, este sábado el Snoop Dogg es el artista estelar, a través del siguiente enlace http://trillerfest.com/

15:00 El cantautor estadunidense Dylan LeBlanc ofrecerá un concierto livestream por su cuenta oficial de Facebook

15:00 El guitarrista Jesse Malin miembro de la banda de hardcore Heart Attack ofrecerá un concierto en línea para recaudar fondos, bajo el nombre de The Fine Art of Self Distancing, en su página oficial de YouTube

15:00 El cantautor de música country canadiense Corb Lund, ofrecerá una sesión en vivo en su página oficial de Facebook

15:00 El cantante de country Tyler Rich ofrecerá un concierto online a través de su cuenta oficial de Instagram

16:00 La joven cantante de country Tegan Marie dará un show en línea a través de su página oficial de Facebook

16:00 Se realizará el evento Noisey Night On para recaudar fondos a afectados por el coronavirus en el que participarán los Black Lips en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=GyCcEpNiUKM

16:00 Concierto Quédate Indajaus Music Fest, el Primer Festival Internacional de Música Independiente Desde Casa presentan en su cuarto día a Reina Minerva, Zanttos y Daniela Amaya por www.quedate.indajausmusic.cl

17:00 El rapero AmirSaysNothing dará un concierto en línea a través del siguiente enlace https://www.instagram.com/jaminthevan/

17:00 Concierto de Dalex por su cuenta oficial de Instagram

17:00 Cultura Profética realizará un concierto en línea a través de su página oficial de YouTube

17:00 La banda de rock All Good Things ofrecerá un concierto en línea a través de su página oficial de Facebook

18:00 En Estados Unidos se realizará el evento People Supporting Artist, ue busca recaudar fondos, con un elenco de la escena independiente del país, a través del siguiente enlace https://peoplesupportingartists.org/watch

18:00 El músico de rock, funk y soul Anthony Rosano, ofrecerá un concierto en línea desde su página oficial de Facebook

18:00 Se realizará la segunda jornada del IN DA HOUSE Streaming Music Fest, con la participación de bandas como Dex y Nico Ferrara, a través del siguiente link https://www.instagram.com/controlcreativo/?hl=es-la

18:30 El guitarrista Jonathan Russell, de la banda de indie folk The Head and the Heart dará un concierto en línea a través de la cuenta de Facebook de la banda

19:00 La banda de rock y música electrónica The Disco Biscuits darán un concierto livestream a través del siguiente enlace https://nugs.tv/free/?showID=218

19:00 El cantante de country Jameson Rodgers ofrecerá un show online en su página oficial de Facebook

19:00 El cantante Dennis Arana realizará una sesión en vivo desde su casa que será transmitido por el canal de YouTube Eliot Channel y por LaAcademia.TV

19:00 El DJ Bonics realizará un show virtual a través del siguiente link https://www.instagram.com/taylorgang/

19:00 Segunda fecha del Festival Latinoamericano Online La Unión Hace la Fiesta, con la participación de bandas como Los Corvett y No Tiene la Vaca en el siguiente enlace https://www.facebook.com/LaUnionHaceLaFiesta/

19:00 Willie Nelson y Neil Young encabezan el evento At Home With Farm Aid, para recaudar fondos para el sector agrícola de EU, por el siguiente enlace https://www.farmaid.org/

20:00 La agencia TSM continúa su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias hasta el 20 de abril. Esta noche toca turno a Girl Ultra, DJ Poolside y Esa mi Pau. Se verán por www.farawaytogheter.tv

20:00 La joven cantante alemana de por Kim Petras ofrecerá un show en línea desde su perfil oficial de Instagram

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/drewholcombmusic/

20:00 La banda Rome Hero Foxes forma parte de los shows en línea que se transmiten a través del Instagram oficial del portal The Noise

20:00 El cantante y pianista estadunidense Ben Folds ofrecerá un concierto online en su página oficial de Facebook

21:00 Grupo Cañaveral ofrecerá un concierto en línea en la página de Facebook de la estación de radio mexicana La Z

22:00 El aclamado dj Diplo ofrecerá un livestreaming a través de sus cuentas oficiales de Instagram y YouTube

22:00 Joe Hottimger y Lzzy Hale, conocidos guitarristas de la banda de hard rock/heavy metal Halestorm realizarán un show online a través del siguiente enlace https://www.humantohuman.watch/

ijsm