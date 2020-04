Cartelera online #QuédateEnCasa (13 de abril): Miley Cyrus, Metallica y Herman Li

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este lunes:

12:00 El pianista Alexis Taylor, de la banda de synt pop Hot Chip, realizará una sesión en vivo en el siguiente enlace https://www.instagram.com/blogotheque/

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram

12:00 Desde días atrás a esta hora Sofi Tukker, el dúo musical de Nueva York, interpreta en vivo algunos de sus temas en directo desde su casa, en su cuenta oficial de Instagram

13:30 Miley Cyrus realizará un show de covers a través de su cuenta oficial de Instagram

14:00 La banda de rock electrónico AWOLNATION tendrá una sesión musical de temas acústicos en su cuenta de Instagram, en el que tendrá como invitado al cantante Grandson

14:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas

14:30 La cantante de country Ashley McBryde realizará una sesión en vivo a través de su página oficial de Facebook

15:00 La cantante estadunidense Meghan Trainor dará un show en línea a través de https://www.instagram.com/billboard/

15:00 El guitarrista chino Herman Li, miembro de Dragonforce, hará un show online en el siguiente enlace https://www.twitch.tv/hermanli

17:00 La cantante de rock Melissa Etheridge dará un concierto a través de su cuenta oficial de Facebook

17:00 El cantautor estadunidense Quinn XCII dará un show en línea a través de su cuenta oficial de Instagram

17:00 El cantautor de música country canadiense Corb Lund, ofrecerá una sesión en vivo en su página oficial de Facebook

18:00 El cantante de country Charlie Worsham dará un show online en su cuenta oficial de Instagram

19:00 El cantautor estadunidense Edwin McCain tendrpa una sesión livestream por su perfil oficial de Facebook

19:00 Cada lunes la banda Metallica pone en su canal oficial de YouTube un video en vivo de su archivo de los más legendario en su carrera.

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/drewholcombmusic/

20:00 La agencia TSM continúa su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias hasta el 20 de abril. Esta noche toca turno a Joliette, De Nalgas y Tayrell. Se verán por www.farawaytogheter.tv