Cartelera online #QuédateEnCasa (15 de abril): Myles Kennedy, DLD y Charlie Monttana

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este miércoles:

7:00 El cantante australiano de teatro musical Josh Piterman ofrecerá un show en línea en su perfil oficial de Instagram

11:00 El cantautor británico James Bay, dará una sesión de guitarra en línea a través de su cuenta de Instagram

11:00 El cantautor Avi Kaplan, conocido por ser ex integrante de la banda Pentatonix, ofrecerá un concierto online en su página oficial de YouTube

12:00 La intérprete de música alternativa Anna B Savage tendrá un show livestream por el siguiente enlace https://www.instagram.com/blogotheque/

12:00 La banda de folk rock David Wax Museum ofrecerá un show en línea a través de su página oficial de Facebook

12:00 El cantante británico Jack Savonetti realizará una sesión en línea a través del siguiente enlace https://www.facebook.com/martinguitar/

12:00 El multifacético Jason Mraz realizará un concierto en línea a través de su canal de YouTube, que denominó La La La Livestream

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram

13:00 La cantautora estadunidense conocida como Soccer Mommy tendrá un show online en el siguiente link https://www.instagram.com/pitchfork/

13:00 La cantante Daniela Spalla tendrá un concierto en línea desde casa en su canal oficial de YouTube

13:30 Miley Cyrus continúa con su llamada Semana del héroe con entrevistas a expertos sobre el coronavirus, en su perfil de Instagram

14:00 La banda de rock electrónico AWOLNATION tendrá una sesión musical de temas acústicos en su cuenta de Instagram, en el que tendrá como invitado al cantante Finneas

14:00 La banda de indie rock Cold War Kids realizará una sesión en vivo en su perfil de Instagram

14:00 Desde días atrás a esta hora Sofi Tukker, el dúo musical de Nueva York, interpreta en vivo algunos de sus temas en directo desde su casa, en su cuenta oficial de Instagram

14:00 Concierto de Oh Wonder a través de su cuenta de Instagram

14:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas

15:00 La cantante estadunidense Meghan Trainor dará un show en línea a través de https://www.instagram.com/billboard/

15:00 La estrella de country rock Cory Marks dará un concierto livestream a través de su perfil de Instagram

15:00 El cuarteto ucraniano DakhaBrakha dará un cincierto en línea por el siguiente enlace https://www.twitch.tv/amazonmusic

16:00 La cantante de country Kylie Frey dará un show online en su perfil oficial de Facebook

16:00 El cantante de rock Zach Person tendrpa una sesión musical livestream en el siguiente link https://www.instagram.com/hobmusicforward/

16:00 La cantante brasileña Ava Rocha y la argentina Sofía Viola darán un show en línea a través del siguiente enlace https://www.instagram.com/difusafronteira/

16:00 La cantautora británica Charli XCX tendrá una sesión en vivo a través de su perfil oficial de Instagram

17:00 La cantante de rock Melissa Etheridge dará un concierto a través de su cuenta oficial de Facebook

17:30 El cantante colombiano de música urbana Dylan Fuentes dará un show online en el siguiente enlace https://www.instagram.com/latinxnow/

18:00 La cantautora y activista indígena Iskwe tendrá una sesión livestream en su perfil oficial de Instagram

18:00 La cantante francesa de synth pop Christine and The Queens, tendrá un show livestream por su perfil oficial de Instagram

18:00 La cantautora británica Brandy Clark dará un show en línea a través de su perfil oficial de Instagram

18:00 Festival digital denominado Destruyendo al COVID19 presentado por Stereografía, La geografía en stereo, que se transmitirá por el Facebook @stereografiamusic con la participación de exponentes como Tex Tex, Here Comes The Kraken y Charlie Monttana, entre otros

19:00 La banda mexicana de rock DLD tendrá una sesión de preguntas y respuestas sobre su nuevo disco y show acústico en su perfil oficial de Instagram

19:00 La banda de rock y música electrónica The Disco Biscuits darán un concierto livestream a través del siguiente enlace https://nugs.tv/free/?showID=218

19:00 El icónico guitarrista Bob Weir, fundador de la banda Grateful Dead, compartirá en Facebook la grabación del concierto que dio en el 2019 en el Metropolitan Opera House de Filadelfia en el siguiente link https://nugs.tv/free/?showID=238

19:00 El guitarrista Damon Johnson, miembro las bandas de hard rock Thin Lizzy y Black Star Riders, dará un concierto acústico desde su perfil de Facebook

19:00 Todd Park, líder de la banda de rock Big Head Todd and the Monsters, tendrá un show online en su perfil oficial de Facebook

19:00 Tom Eddy, guitarra y voz de la banda de soul The Dip, tendrá una sesión en vivo en los perfiles oficiales de la banda en Facebook e Instagram

19:00 La banda estadunidense de rock Dashboard Confessional dará un concierto online en su perfil oficial de Instagram

20:00 La estrella de country rock Matt Stell tendrá un show online, con invitados en su perfil oficial de Instagram

20:00 El DJ Questlove tendrá un show livestream a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/theroots

20:00 El cantante de regional mexicano Horacio Palencia dará un concierto en línea en su perfil oficial de Facebook

20:00 La agencia TSM continúa su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias hasta el 20 de abril. Esta noche toca turno a Secular Sabbath importante exponente de música ambient. Se verán por www.farawaytogheter.tv

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/drewholcombmusic/

20:00 El cantante estadunidense de rock Myles Kennedy ofrecerá una presentación especial online en el siguiente enlace https://www.facebook.com/AmericanSongwriterMagazine/

21:00 La banda de rock alternativo AFI tendrá una dinámica en línea en su perfil oficial de Instagram que denominó Favorite 5