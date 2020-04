Cartelera online #QuédateEnCasa (16 de abril): Norah Jones, Río Roma y Sonido Gallo Negro

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este jueves:

12:00 El compositor y creador de música electrónica Dan Deacon estará dando un show en línea en el siguiente link https://www.instagram.com/blogotheque/

12:00 El dj Enamour ofrecerá una presentación online a través del siguiente enlace https://www.twitch.tv/enamourmusic

12:00 El cantautor estadunidense Lee Brice tendrá una sesión en línea a través del siguiente link https://www.facebook.com/Billboard/

12:00 La banda de folk rock David Wax Museum ofrecerá un show en línea a través de su página oficial de Facebook

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram

13:00 El aclamado dj noruego Matoma tendrá un show livestream a través del siguiente enlace https://twitter.com/popcravemusic?lang=en

13:00 La estrella de country rock Cory Marks dará un concierto livestream a través del siguiente link https://www.facebook.com/shopmyexchange

13:30 La banda de rock The Big Push dará un show en línea a través de la página de Facebook de Live Nation en el siguiente enlace https://www.facebook.com/LiveNation/

13:30 Miley Cyrus continúa con su llamada Semana del héroe con entrevistas a expertos sobre el coronavirus, en su perfil de Instagram

14:00 La banda de rock electrónico AWOLNATION tendrá una sesión musical de temas acústicos en su cuenta de Instagram, en el que tendrá como invitado a la periodista musical Allison Hagendorf

14:00 Harry McVeigh, voz de la famosa banda de indie rock White Lies, dará una clase especial de guitarra en línea a través de la página de YouTube de la banda

14:00 Concierto de Oh Wonder a través de su cuenta de Instagram

14:00 La banda de indie rock Cold War Kids realizará una sesión en vivo en su perfil de Instagram

14:00 La cantautora estadunidense Colbie Caillat tendrá una sesión en línea desde el siguiente link https://www.facebook.com/Billboard/

14:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas

14:00 Desde días atrás a esta hora Sofi Tukker, el dúo musical de Nueva York, interpreta en vivo algunos de sus temas en directo desde su casa, en su cuenta oficial de Instagram

14:00 Arrancará el festival virtual net.werk Fest con exponentes de música electrónica como Krewella, Com3t y Adam & Steve, que se prolongará hasta después de la media noche. Podrá verse en el siguiente link https://www.twitch.tv/bandsintown

15:00 El dj estadunidense Crankdat tendrá un concierto online en el siguiente enlace https://www.twitch.tv/monstercat

15:00 El guitarrista chino Herman Li, miembro de Dragonforce, hará un show online en el siguiente enlace https://www.twitch.tv/hermanli

15:00 La cantante estadunidense de pop Tori Kelly tendrá un show livestream en su perfil oficial de Instagram

15:00 La multifacética Norah Jones tendrá un concierto online en su perfil oficial de Facebook

15:00 La banda de rock alternativo Grouplove tendrá un show en vivo en su perfil oficial de Instagram

15:00 Amazon Musci presenta un show en línea de la banda de rock Heartless Bastards en el siguiente enlace https://www.twitch.tv/amazonmusic

16:00 La estrella de country rock Matt Stell tendrá un show online, con invitados en su perfil oficial de Facebook

16:00 El cantante brasileño Felipe Cordeiro y la agrupación colombiana Frente Cumbiero se presentarán en un show online en el siguiente link https://www.instagram.com/difusafronteira/

16:00 La cantautora británica Charli XCX tendrá una sesión en vivo a través de su perfil oficial de Instagram

16:00 La banda estadunidense de indie rock Wild Nothing tendrá un show online, a través del siguiente link https://www.twitch.tv/wildnothingradio

16:00 La cantante Grace VanderWaal ofrecerá un show online en el siguiente enlace https://www.facebook.com/Billboard/

17:00 La cantante estadunidense Rae Lynn tendrá un concierto en línea a través de su perfil oficial de Instagram

17:00 La cantante de rock Melissa Etheridge dará un concierto a través de su cuenta oficial de Facebook

17:00 El cantautor estadunidense Quinn XCII dará un show en línea a través de su cuenta oficial de Instagram

17:00 El cantante y guitarrista Sully Erna, líder de la banda de metal Godsmack ofecerá una sesión en vivo a través de su canal oficial de YouTube

17:00 El dueto mexicano de pop Jesse & Joy dará un concierto en línea en su perfil oficial de Instagram

17:00 La dj estadunidense Tokimonsta dará un show livestream en el siguiente enlace https://www.twitch.tv/lostresorttv

18:00 La cantautora y activista indígena Iskwe tendrá una sesión livestream en su perfil oficial de Instagram

18:00 El cantante y multi instrumentista Andrew McMahon dará una sesión en línea en el siguiente link https://www.instagram.com/amnthewilderness/

18:00 El cantante de rock Tuk Smith ofrecerá un concierto en línea a través de su cuenta oficial de Instagram

18:00 La cantante francesa de synth pop Christine and The Queens, tendrá un show livestream por su perfil oficial de Instagram

18:00 Ben Gibbard, ex vocalista de la banda The Postal Service, y actual miembro de la banda de indie rock The Death Cab for Cutie, tendrá una sesión en vivo en el perfil oficial de YouTube de su actual banda

19:00 La banda de blues rock Tedeschi Trucks Band ofrecerá un concierto en línea por el siguiente enlace https://www.facebook.com/DerekAndSusan/

19:00 El músico y activista estadunidense Chadwick Stokes, también miembro de la banda Dispatch, dará un show en línea por el siguiente link https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=f2Le1jGJ2Ic

19:00 El dúo canadiense de música electrónica Bob Moses en su cuenta oficial de YouTube

19:00 La banda de bluegrass The Infamous Stringdusters dará un concierto en línea en su cuenta oficial de Instagram

19:00 La banda canadiense de rock Bleeker dará un show livestrem en su cuenta oficial de Instagram

19:00 El cantante y guitarrista Brian Fallon de la banda de rock The Gaslight Anthem dará un concierto live stream como parte del evento Ohana Festival at Home, en el siguiente link https://www.instagram.com/theohanafest/

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/drewholcombmusic/

20:00 La agencia TSM continúa su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias hasta el 20 de abril. Esta noche toca turno a Low Roar, Triángulo de Amor Bizarro y Sonido Gallo Negro. Se verán por www.farawaytogheter.tv

20:00 El dueto de pop Río Roma tendrá un show livestream por el siguiente enlace https://www.instagram.com/citibanamex/channel/

21:00 El aclamado dj Diplo ofrecerá un livestreaming a través de sus cuentas ocifiales de Instagram y YouTube denominado Corona Sabbath

22:00 El dueto de R&B, Chloe X Halle tendrá un show online en su perfil oficial de Instagram