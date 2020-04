Cartelera online #QuédateEnCasa (17 de abril): The War on Durgs, New Order y Jay de la Cueva

por Redacción

En Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

Foto: Especial

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa. A continuación, el listado que tenemos para este viernes: 10:00 El cantante y multi instrumentista neozelandés Jordan Rakei ofrecerá una sesión en vivo por su canal oficial de YouTube 11:00 Pink Floyd liberará en su perfil oficial de YouTube uno de sus conciertos más emblemáticos 12:00 El cantante de rock y rythm and blues, Nathaniel Rateliff, ofrecerá un show online en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/ 101WKQX/ 12:00 El cantautor estadunidense, de origen filipini-palestino, Hanni El Khatib dará un show livestream por el siguiente enlace: https://www.instagram.com/ blogotheque/ 12:00 El multifacético Pete Yorn tendrá una sesión online en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ Billboard/ 12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram 12:00 El cantante y guitarrista Simon Neil, miembro de Biffy Clyro y Marmaduke Duke, tendrá un show online en el perfil oficial de Biffy Clyro 13:00 La banda de folk rock David Wax Museum ofrecerá un show en línea a través de su página oficial de Facebook 13:00 La banda estadunidense de pop alternativo The Aces tendrá una sesión livestream en su perfil oficial de Instagram 13:00 El cantante de country rock Randy Houser tendrá un show en línea en el siguiente link https://www.facebook.com/ AmericanSongwriterMagazine/ 13:30 La banda de rock The Big Push dará un show en línea a través de la página de Facebook de Live Nation en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ LiveNation/ 13:30 New Order formará parte de un experimento audiovisual, acompañado del artista Liam Gillick, en el siguiente enlace https://www.youtube.com/user/ ManchesterIntFest 13:30 Miley Cyrus continúa con su llamada Semana del héroe con entrevistas a expertos sobre el coronavirus, en su perfil de Instagram 14:00 La famosa banda sueca de rock The Sound dará un show online en su página oficial de Facebook 14:00 Desde días atrás a esta hora Sofi Tukker, el dúo musical de Nueva York, interpreta en vivo algunos de sus temas en directo desde su casa, en su cuenta oficial de Instagram 14:00 La banda de rock electrónico AWOLNATION tendrá una charla musical en línea con Cameron Duddy, músico de country, a través de su página de Instagram 14:00 Concierto de Oh Wonder a través de su cuenta de Instagram 14:00 La banda de rock Third Eye Blind dará un concierto livestream en su perfil oficial de YouTube 14:00 La banda de indie rock Cold War Kids realizará una sesión en vivo en su perfil de Instagram 14:00 La cantautora canadiense Alessia Cara tendrá un show online en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ Billboard/ 14:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas 15:00 La cantante estadunidense de pop Tori Kelly tendrá un show livestream en su perfil oficial de Instagram 15:00 La banda de rock alternativo Grouplove tendrá un show en vivo en su perfil oficial de Instagram 15:00 Lzzy Hale, conocida guitarrista de la banda de hard rock/heavy metal Halestorm realizará un show online a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/ wearehear 15:00 La banda de punk The Front Bottoms dará un show en línea en el siguiente link https://www.twitch.tv/ thefrontbottomsmusic 15:00 El guitarrista chino Herman Li, miembro de Dragonforce, hará un show online en el siguiente enlace https://www.twitch.tv/hermanli 15:00 La estrella de country rock Matt Stell tendrá un show online, con invitados en su perfil oficial de Facebook 16:00 El icónico cantautor estadunidense Ray Wylie Hubbard dará un show livestream en el siguiente link https://www.facebook.com/ AmericanaMusicAssociation/ 16:00 La estrella de country rock Cory Marks dará un concierto livestream a través de su perfil de Instagram 16:00 El cantante brasileño Emicida y la chilena Ana Tijoux tendrá una presentación online en el siguiente link https://www.instagram.com/ difusafronteira/ 16:00 La cantautora británica Charli XCX tendrá una sesión en vivo a través de su perfil oficial de Instagram 16:00 La banda de rock Blue October dará un show en línea a través del siguiente enlace https://www.facebook.com/ 101WKQX/ 16:00 El representativo cantante de country Craig Morgan ofrecerá un concierto virtual por su página oficial de Facebook 16:00 Ed Robertson, integrante de Barenaked Ladies tendrá una sesión online en su perfil oficial de Facebook 17:00 El joven cantautor Alec Benjamin tendrá un show en línea a través del siguiente link https://twitter.com/ popcravemusic?lang=en 17:00 La agrupación Bándalos Chinos tendrá una sesión livestream en el perfil oficial de Facebook de Dr. Martens 17:00 La banda de hard rock Black Stone Cherry dará un concierto en línea en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch? v=MdJmBvnnx8c 17:00 El cantautor estadunidense Quinn XCII dará un show en línea a través de su cuenta oficial de Instagram 17:30 El reconocido productor de raggaetón Tainy dará una presentación especial en el siguiente lin https://www.instagram.com/ latinxnow/ 18:00 El representativo cantante de country Craig Morgan ofrecerá un concierto virtual en el siguiente link https://www.twitch.tv/ amazonmusic 18:00 La cantautora y activista indígena Iskwe tendrá una sesión livestream en su perfil oficial de Instagram 18:00 La cantante francesa de synth pop Christine and The Queens, tendrá un show livestream por su perfil oficial de Instagram 18:00 La banda de indie rock Echosmith realizará un concierto en línea en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ AmericanSongwriterMagazine/ 18:00 La popular cantautora escocesa KT Tunstall tendrá una sesión especial en el siguiente link https://www.facebook.com/ reverb/ 18:00 El reconocido dj A-Trak dará un show online por el siguiente enlace https://www.instagram.com/ smalltowndjs/ 18:00 La cantante de hip hop Big Freedia dará una sesión livestream en el siguiente link https://www.instagram.com/p/ B97vp6In_tx/ 19:00 La cantautora colombocanadiense Lido Pimienta dará un show online en el siguiente enlace https://www.instagram.com/ pitchfork/ 19:00 El aclamado dj Tiësto tendrá un show online en el siguiente link https://www.beatport.com/ 19:00 La aclamada banda de rock Grateful Dead tendrá un concierto livestream en su perfil oficial de YouTube 19:00 La banda de rock y música electrónica The Disco Biscuits darán un concierto livestream a través del siguiente enlace https://nugs.tv/free/?showID= 218 19:00 El cantante mexicano José Madero dará un concierto en línea en su perfil oficial de Instagram 19:30 El Haragán y Cia. Harán una presentación en línea en sus cuentas oficiales de Instagram y YouTube 20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/ drewholcombmusic/ 20:00 Sin Bandera tendrá un concierto en línea en el siguiente link https://www.facebook.com/ CervezaTecate/ 20:00 El cantante Paco de María tendrá un show livestream en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook 20:00 La reconocida súper banda The War on Drugs dará un concierto acústico en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ 101WKQX/ 20:00 El cantante estadunidense Rhett Miller ofrecerá un concierto por el siguiente enlace https://www.stageit.com/ RhettMiller 20:00 El cantautor estadunidense Jim Brickman ofrecerá una sesión en línea en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook 20:00 La agencia TSM continúa su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias hasta el 20 de abril. Esta noche toca turno a Soffi Tukker, Plastic Plates e Irfane. Se verán por www.farawaytogheter.tv 21:00 El dj australiano Hayden James dará un show online en su perfil oficial de YouTube 21:00 El cantante de country Tyler Rich ofrecerá un concierto online a través de su cuenta oficial de Instagram 21:00 El músico Jay de la Cueva tendrá una presentación especial en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ boostmex/ 21:00 La reconocida artista sueca Robyn tendrá un show online en su perfil oficial de Facebook 22:00 El aclamado dj Diplo ofrecerá un livestreaming a través de sus cuentas ocifiales de Instagram y YouTube denominado Corona Sabbath 22:00 El dj Frank Delgado, integrante de la banda Deftones, tendrá un show en línea en el siguiente link https://www.twitch.tv/ deftonesofficial 22:00 La famosa boy band surcoreana BTS dará un concierto online en el siguiente enlace https://www.youtube.com/user/ BANGTANTV

Comentarios:

Destacado: