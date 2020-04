Cartelera online #QuédateEnCasa (18 de abril): The Killers y el One World: Together at Home

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este sábado:

11:00 El perfil oficial del Museo de los Grammy transmitirá un programa especial sobre el nuevo disco y reciente documental de Los Tigres del Norte en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ grammymuseum/

12:00 Marcus Mumford, líder y vocalista de la banda Mumford and Sons, tendrá una sesión livestream por el siguiente link https://www.instagram.com/ blogotheque/

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ arkellsmusic/

14:00 Concierto de Oh Wonder a través de su cuenta de Instagram https://www.instagram.com/ ohwondermusic/

14:00 The Killer tendrá un concierto en línea y una sesión de preguntas y respuestas en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ thekillers/

14:00 Bronco dará un concierto en línea a través del siguiente link https://www.instagram.com/ citibanamex/channel/

15:00 La banda canadiense de rock Divine Fits tendrá un show online en el siguiente link https://www.twitch.tv/ amazonmusic

15:00 La banda estadunidense de rock Larkin Poe dará un show en línea en el siguiente enlace https://fanlink.to/lp- homesweethome

15:00 El cantautor estadunidense Dylan Leblanc dará un concierto en vivo en sus perfiles oficiales de Facebook e Instagram https://www.facebook.com/ dylanleblancmusic/

15:00 El rockero Jesse Malin tendrá una presentación especial de covers en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch? v=DOePd0paazg

15:00 La cantante estadunidense de pop Tori Kelly tendrá un show livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ torikelly/

17:00 El famoso dj David Guetta dará un espectáculo en vivo desde Miami que se transmitirá por sus cuentas oficiales de Facebook, Instagram y YouTube https://www.facebook.com/ DavidGuetta/

17:00 La banda de rock All Good Things ofrecerá un concierto en línea a través de su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/ allgoodthingsrock/

18:00 La cantautora y activista indígena Iskwe tendrá una sesión livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ iskwe/

18:00 El cantante y pianista estadunidense Ben Folds tendrá una sesión livestream por su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/ BenFolds

18:00 El cantautor colombiano Fonseca realizará un show acústico en línea en su perfil oficial de YouTube https://www.youtube.com/user/ FONSECALATIN/featured

19:00 La banda de rock y música electrónica The Disco Biscuits darán un concierto livestream a través del siguiente enlace https://nugs.tv/free/?showID= 218

19:00 La súper banda de rock Dead and Company tendrá una presentación en línea a través de su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ DeadandCompany/

19:00 La estrella de country Jameson Rodgers dará un show en línea a través de su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/ jamesonrodgers/

19:00 El cantante de country rock Charlie Worsham dará una session livestream en el siguiente enlace https://www.instagram.com/ ketchsecor/

19:00 Comenzará el megaconcierto virtual One World: Together at Home, convocado por Lady Gaga, en el que participarán varios talentos de talla mundial como The Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Eddie Veder, Billie Eilish y Alicia Keys, solo por mencionar algunos https://www.globalcitizen.org/ en/connect/togetherathome/

19:00 El grupo canadiense de country The Washboard Union tendrá un show online en su perfil de Facebook https://www.facebook.com/ thewashboardunion/

19:00 Salón Victoria encabeza el festival en línea Susana Tocada a través del siguiente enlace https://www.facebook.com/ radiaccion/

20:00 La agencia TSM continúa su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias hasta el 20 de abril. Esta noche toca turno a AKAMBA Take Over (para este día puede haber un ajuste de horarios). Se verán por www.farawaytogheter.tv

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/ drewholcombmusic/

21:00 El icónico cantautor español Mikel Erentxun tendrá una sesión en línea en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ erentxun/

22:00 La famosa boy band surcoreana BTS dará un concierto online en el siguiente enlace https://www.youtube.com/user/ BANGTANTV

22:00 El aclamado dj Diplo ofrecerá un livestreaming a través de sus cuentas ocifiales de Instagram y YouTube https://www.instagram.com/ diplo/