Cartelera online #QuédateEnCasa (21 de abril): Incubus, Deftones y Nora en Pure

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este martes:

8:00 La aclamada dj sudafricana Nora en Pure encabeza la tercera semana del evento United Through Music, que organiza el Festival Tomorrowland cada martes, el evento comenzará con Carl Cox y el acto estelar será a las 11 de la mañana por el siguiente enlace https://www.youtube.com/user/ TomorrowlandChannel

8:00 La cantante estadunidense Rae Lynn tendrá un concierto en línea a través de su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ raelynnofficial/

11:00 La cantautora estadunidense Courtney Marie Andrews tendrá una sesión livestream en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ martinguitar/

12:00 El cantante de pop Spencer Sutherland tendrá un show en línea a través del siguiente link https://www.twitch.tv/ bandsintown/

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ arkellsmusic/

13:00 La banda de rock electrónico AWOLNATION tendrá una sesión musical de temas acústicos en el siguiente enlace https://www.instagram.com/ 1043theshark/

14:00 La banda de rock alternativo Incubus tendrá una charla con sus fanáticos en su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/ incubus

14:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas https://www.youtube.com/watch? v=5WxqC13GQRs

14:00 Concierto de Oh Wonder a través de su cuenta de Instagram https://www.instagram.com/ ohwondermusic/

14:00 El rapero texano Riff Raff tendrá un concierto livestream en el siguiente link https://www.facebook.com/ RiffRaffOfficial/

14:00 La banda de indie rock Cold War Kids realizará una sesión en vivo en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ coldwarkids/

14:30 La cantautora estadunidense Caitlyn Smith dará un show online en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ caitlynsmith/

15:00 La cantante estadunidense Meghan Trainor dará un show en línea a través de https://www.instagram.com/ youtubemusic/

15:00 El guitarrista chino Herman Li, miembro de Dragonforce, hará un show online en el siguiente enlace https://www.twitch.tv/hermanli

15:00 La banda de nü metal DED dará un concierto livestream en el siguiente link https://www.instagram.com/ thenoise/

15:00 La cantante estadunidense de pop Tori Kelly tendrá un show livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ torikelly/

15:00 La banda de rock alternativo Grouplove tendrá un show en vivo en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ grouplove/

16:00 La banda de folk The Head and The Heart tendrá una sesión online en el siguiente link https://www.facebook.com/ 101WKQX/

16:00 La banda estadunidense de indie rock Wild Nothing tendrá un show online, a través del siguiente link https://www.twitch.tv/ wildnothingradio

17:00 El cantante y guitarrista Sully Erna, líder de la banda de metal Godsmack ofecerá una sesión en vivo a través de su canal oficial de YouTube https://www.youtube.com/ SullyErna

17:00 La banda de rock Temp tendrá un show online en su perfil de Facebook https://www.facebook.com/ Temptband/

17:00 La cantante de country Caylee Hammack y su colega Lindsay Ell, darán un show livestream por el siguiente enlace https://www.facebook.com/cmt

18:00 La cantautora y activista indígena Iskwe tendrá una sesión livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ iskwe/

18:00 El cantante de rock Tuk Smith ofrecerá un concierto en línea a través de su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ tuksmithofficial/

18:30 El cantautor estadunidense Lucas Hoge tendrá un show online en el siguiente enlace https://www.instagram.com/ lucashoge

19:00 El cantante de country rock Hunter Hayes dará un concierto en su canal oficial de YouTube https://www.youtube.com/ hunterhayes

19:00 El músico Sergio Vega, bajista de la banda Deftones, tendrá una sesión online en el siguiente link https://www.twitch.tv/ deftonesofficial

19:00 El proyecto de indie rock Waxahatchee tendrá un show online en el siguiente enlace https://www.instagram.com/ pitchfork/

19:00 La banda de bluegrass The Infamous Stringdusters dará un concierto en línea en su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ stringdusters/

19:30 La banda Escape to Fate, exponente de post-hardcore, ofrecerá un concierto en línea a través del siguiente link https://www.twitch.tv/ heyrobofficial

20:00 La banda estadunidense de rock Jukebox the Ghost tendrá una sesión online en el siguiente link https://www.facebook.com/ 101WKQX/

20:00 La cantante mexicana Paty Cantú tendrá una convivencia online con sus fanáticos en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ patycantu/channel/

20:00 La agencia TSM continúa su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias hasta el 20 de abril. Esta noche toca turno a Nueve Vidas & Rimiyoho, Bag Raiders y Koggi. Se verán por www.farawaytogheter.tv