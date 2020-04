Cartelera online #QuédateEnCasa (25 de abril): Juanes, Natalia Lafourcade y Alex Lora

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este sábado:

6:00 Comenzará el Bus-Tival presentado por Vans, en el que habrá presentaciones online con músicos como Glen Matlock, fundador de Sex Pistols; New Pagans y Frank Turner, entre otros por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ vansforbands

7:00 El cantante australiano de teatro musical Josh Piterman ofrecerá un show en línea en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ joshpiterman/?hl=en

9:00 El dj Carl Cox tendrá un set livestream por el siguiente link https://www.twitch.tv/ beatportofficial

10:00 Se realizará el festival Ceremonia en Casa con la participación de exponentes como Tainy, Little Jesus y Rey Pila, además un enlace con Thome Yorke, la transmisión y horarios se pueden ver por el siguiente enlace http://festivalceremonia.com/

10:45 Grandes figuras de la música formarán parte del mega concierto PlayOn Fest organizado por Warner Music, con shows streaming (no necesariamente en vivo), durante tres días. Este sábado tendrá por la mañana la presentación de Stereophonics (aunque hay presentaciones continuas desde el viernes), pero también participarán otros como Janelle Monae, Bruno Mars, Lizzo, Macklemore y Cardi B, solo por mencionar algunos. Se podrá ver por el siguiente link https://www.youtube.com/ SONGKICK y los horarios se pueden consultar por el siguiente https://www.playonfest.com/

11:00 Se realizará el festival Pachá House Party con artistas musicales como Claptone y Bedouin, entre otros, por el siguiente link https://www.facebook.com/ Pacha/

11:00 Se realizará una segunda edición del festival One World Together at Home para recaudar fondos para Los Ángeles con la participación de exponentes como Jeff Bridges, Mike Love de Beach Boys, Steve Lukather, Alan Parsons y José Feliciano, por mencionar solo a algunos. Se podrá ver por el siguiente link https://alltogethernowla.org/

11:00 Se realizará la segunda jornada del festival virtual de música electrónica Romm Service Music Festival, que este sábado tendrá al dj australiano Cassian y al estadunidense Noizu, en los números estelares por la noche. Se pueden ver los horarios por el Twitter oficial del festival y el streaming por el siguiente enlace https://www.roomservicefest. com/

11:00 The Beatles liberará en su canal de YouTube Yellow submarine: Sing a long, una versión karaoke para cantar los temas de la película https://www.youtube.com/watch? v=R8W5qJYFWOM

11:00 Se realizará el festival virtual Loop The Festival con la participación de exponentes como la banda de pop Hanson o el cantante de pop Alex Kinsey por el siguiente link https://loop.tv/

12:00 El icónico cantautor español Mikel Erentxun tendrá una sesión en línea en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ erentxun/

12:00 Nortec: Bostish + Fussible tendrá un espectáculo online desde el siguiente link https://www.youtube.com/ nortecbf

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ arkellsmusic/

12:45 El cantante de country Tyler Rich ofrecerá un concierto online a través de su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ tylerrich/

13:00 La banda británica Genesis realizará el Genesis Film Festival, el cual será una una oleada de conciertos emblemáticos de su carrera en su canal de YouTube https://www.youtube.com/ channel/ UChv9FR8xwUxEkdBUVu4VUOw

13:00 El dj estadunidense Guy Gerber ofecerá un set online por el siguiente enlace https://www.twitch.tv/ guygerber

13:00 El grupo de música electrónica Zonderling y el dj ruso Shapov darán un concierto virtual por el siguiente link https://www.twitch.tv/ armadamusic

14:00 Se realizará el BXBW Music Festival con la participación de bandas como Pussy Riot, Grandson y Sir Sly, entre otras https://blockbyblockwest.com/

14:00 Concierto de Oh Wonder a través de su cuenta de Instagram https://www.instagram.com/ ohwondermusic/

14:00 La actriz y cantante Lauren Jenkins tendrá una sesión livestream por el siguiente enlace https://www.stageit.com/ iamlaurenjenkins

14:00 La aclamada violinista Lindsey Stirling dará un show online por el siguiente enlace https://www.twitch.tv/ loopmediainc

14:00 La banda de heavy metal Trivium dará un concierto en línea por el siguiente link https://www.knotfest.com/

14:00 El grupo estadunidense de hip hop Cypress Hill encabeza el evento 4/20 special a través del siguiente enlace https://www.facebook.com/ cypresshill/

15:00 La banda estadunidense de rock Papa Roach ofrecerá un concierto en línea por su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ paparoach/

15:00 El cantautor estadunidense Dylan Leblanc dará un concierto en vivo en sus perfiles oficiales de Facebook e Instagram https://www.facebook.com/ dylanleblancmusic/

15:00 El rockero Jesse Malin tendrá una presentación especial de covers en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch? v=DOePd0paazg

15:00 La cantante estadunidense de pop Tori Kelly tendrá un show livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ torikelly/

16:00 La banda alemana Chinchilla ofrecerá un concierto online por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ livenationbr/

16:00 El cantante colombiano Juanes ofrecerá un concierto en línea por su canal oficial de YouTube https://www.youtube.com/ channel/UC5sQe- dDsoobC6TRokL7SMQ

16:00 El rapero Grieves tendrá una sesión livestream por el siguiente enlace https://www.twitch.tv/grieves

16:30 La cantante francesa de synth pop Christine and The Queens, tendrá un show livestream por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ christineandthequeens/

17:00 El dj AC Slater ofrcerá un set livestream por el siguiente link https://www.youtube.com/ channel/UC1ZZ-UKvU_ BXGUjmMEhtKfA

17:00 La banda de rock All Good Things ofrecerá un concierto en línea a través de su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/ allgoodthingsrock/

18:00 La cantautora y activista indígena Iskwe tendrá una sesión livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ iskwe/

18:00 El cantautor colombiano Fonseca realizará un show acústico en línea en su perfil oficial de YouTube https://www.youtube.com/user/ FONSECALATIN/featured

18:00 El cantante y pianista estadunidense Ben Folds tendrá una sesión livestream por su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/ BenFolds

18:00 El grupo colombiano de pop latino Piso 21 dará un concierto online por el siguiente enlace https://www.youtube.com/user/ piso21music

18:00 El músico de rock, funk y soul Anthony Rosano, ofrecerá un concierto en línea desde su canal de YouTube https://www.youtube.com/ channel/UCReWmdmzlKUwEb7pN3xQ- Yg

18:00 La agencia TSM continúa su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias durante la cuarentena. Esta noche toca turno a un show presentado por el festival Ceremonia con los shows en línea de Robot y Dj Sueño. Se verán por www.farawaytogheter.tv

18:30 El cantante británico Paul Potts, conocido por participar en el reality Britain’s Got Talent, tendrá un concierto online en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ paulpottsmusic/

19:00 El grupo Ozomatli se presentará en línea por el siguiente enlace https://www.ozomatli.com/

19:00 La súper banda de rock Dead and Company tendrá una presentación en línea a través de su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ DeadandCompany/

19:00 La estrella de country Jameson Rodgers dará un show en línea a través de su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/ jamesonrodgers/

19:00 La leyenda mexicana de rock Alex Lora ofrecerá un concierto livestream por sus redes oficiales https://www.facebook.com/ eltrioficial/

19:00 La intérprete Elsa y Elmar tendrá una sesión online por el siguiente enlace https://conciertoentucasa.com/ collections/concierto-de-elsa- y-elmar-desde-tu-casa

19:00 La banda Shallow Pools dará un concierto en línea por el siguiente enlace https://www.instagram.com/ thenoise/

19:00 La cantante de rock Jamie Lynn Vessels tendrá una sesión livestream por el siguiente link https://www.facebook.com/ events/536641560580525/

19:30 La cantante chilena Maca del Pilar dará un concierto en línea por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ HardRockHotelGDL/

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/ drewholcombmusic/

20:00 Los cantautores Jack Johnson y Ben Harper encabezan el festival virtual Kokua, por el siguiente link https://www.facebook.com/ jackjohnson/

20:00 La cantante Natalia Lafourcade ofrecerá un concierto online por el siguiente link https://www.instagram.com/ uncantopormexico/

21:00 El artista de música electrónica Liquid Stranger dará un espectáculo livestream por el siguiente link https://www.youtube.com/c/ wakaan

21:00 El rapero Gucci Mane dará un concierto online por el siguiente enlace https://www.youtube.com/user/ TheWarnerSound

21:00 El rapero mexicano Gera MX dará un concierto livestream por el siguiente enlace https://www.youtube.com/user/ sicariotv

21:00 La banda de regional mexicano Grupo Firme dará un concierto en línea por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ gobtijuanamx/

22:00 El aclamado dj Diplo ofrecerá un livestreaming a través de sus cuentas ocifiales de Instagram y YouTube denominado Coronight Fever https://www.instagram.com/ diplo/