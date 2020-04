Cartelera online #QuédateEnCasa (27 de abril): Yanni, Nortec y Robin Barnes

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este lunes:

9:00 El rapero newyorkino Kamauu dará un show livestream en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ kamauuworld/

11:00 El famoso pianista y compositor griego Yanni ofrecerá una sesión livestream por el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch? v=VAYLZsGeLBk

11:00 La ecléctica banda Beastie Boys ofrecerá una charla online sobre su más reciente documental por el siguiente link https://player.siriusxm.com/

12:00 La banda estadunidense de groove metal Five Finger Death Punch tendrá su cuarto show livestream semanal denominado Quarantine Theater 2020, en su canal de YouTube https://www.youtube.com/ channel/ UCQjw3b3Ay5zMmEHUAxL93Rw

12:00 Nortec: Bostish + Fussible tendrá un espectáculo online desde el siguiente link https://www.youtube.com/ nortecbf

14:00 La banda de indie rock Cold War Kids realizará una sesión en vivo en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ coldwarkids/

14:00 Concierto de Oh Wonder a través de su cuenta de Instagram https://www.instagram.com/ ohwondermusic/

14:00 La cantante estadunidense de folk Shannon Lay tendrá un concierto en línea en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ shanny2dope/

14:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas https://www.youtube.com/watch? v=5WxqC13GQRs

15:00 El guitarrista chino Herman Li, miembro de Dragonforce, hará un show online en el siguiente enlace https://www.twitch.tv/hermanli

15:00 La cantante estadunidense de pop Tori Kelly tendrá un show livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ torikelly/

15:00 La banda de rock alternativo Grouplove tendrá un show en vivo en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ grouplove/

15:00 La cantante de rock Bonnie Withemore ofrecerá un show online por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ bonniewhitmore/

16:30 La cantante francesa de synth pop Christine and The Queens, tendrá un show livestream por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ christineandthequeens/

17:00 La cantante de jazz Lex Land, conocida por participar en el reality The Voice, dará un concierto en línea por el siguiente link https://www.facebook.com/ lexlandmusic/

18:00 La cantautora y activista indígena Iskwe tendrá una sesión livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ iskwe/

18:00 El cantante de country rock Charlie Worsham dará una session livestream en el siguiente enlace https://www.instagram.com/ charlieworsham/

18:30 El cantante británico Paul Potts, conocido por participar en el reality Britain’s Got Talent, tendrá un concierto online en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ paulpottsmusic/

19:00 El cantautor estadunidense Edwin McCain tendrá una sesión livestream por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ theedwinmccain/

19:00 Como cada lunes desde hace semanas Metallica compartirá un concierto en vivo en sus perfiles de YouTube y Facebook, se puede ver por el siguiente enlace https://www.youtube.com/user/ MetallicaTV

19:00 La cantante de jazz y soul Robin Barnes dará un show online en su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ RobinBarnesMusic/

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/ drewholcombmusic/

20:00 El cantante estadunidense Rhett Miller ofrecerá un concierto por el siguiente enlace https://www.stageit.com/ RhettMiller