Cartelera online #QuédateEnCasa (29 de abril): CeeLo Green, The Maccabees e Ilse Hendrix

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este miércoles:

9:00 El rapero newyorkino Kamauu dará un show livestream en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/kamauuworld/

11:00 El cantautor británico James Bay, dará una sesión de guitarra en línea a través de su cuenta de Instagram https://www.instagram.com/jamesbaymusic/

12:00 La banda estadunidense de country Midland tendrá un show online en su canal de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCu0fj3E3y6TMdzTUCALlxzg

12:00 El guitarrista y compositor Tony McGuinness, miembro de la banda de música electrónica Above & Beyond, ofrecerá una presentación online por el siguiente enlace https://www.twitch.tv/Anjuna

12:00 El multifacético Jason Mraz realizará un concierto en línea a través de su canal de YouTube, que denominó La La La Livestream https://www.youtube.com/jasonmraz

12:00 Desde días atrás a esta hora Sofi Tukker, el dúo musical de Nueva York, interpreta en vivo algunos de sus temas en directo desde su casa, en su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/sofitukker/

12:00 La banda estadunidense de groove metal Five Finger Death Punch tendrá su cuarto show livestream semanal denominado Quarantine Theater 2020, en su canal de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCQjw3b3Ay5zMmEHUAxL93Rw

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram https://www.instagram.com/arkellsmusic/

13:15 El icónico cantautor español Mikel Erentxun tendrá una sesión en línea en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/erentxun/

13:30 Miley Cyrus regresa con su llamada Semana del héroe con entrevistas a expertos sobre el coronavirus, en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/mileycyrus/

14:00 La banda de indie rock Cold War Kids realizará una sesión en vivo en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/coldwarkids/

14:00 Concierto de Oh Wonder a través de su cuenta de Instagram https://www.instagram.com/ohwondermusic/

14:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas https://www.youtube.com/watch?v=5WxqC13GQRs

14:00 La cantautora británica Charli XCX tendrá una sesión en vivo a través de su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/charli_xcx/

15:00 La banda de rock alternativo Grouplove tendrá un show en vivo en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/grouplove/

15:00 La estrella de country rock Cory Marks dará un concierto livestream a través de su perfil de Instagram https://www.instagram.com/corymarksmusic/

15:00 El guitarrista chino Herman Li, miembro de Dragonforce, hará un show online en el siguiente enlace https://www.twitch.tv/hermanli

15:00 La cantante estadunidense de pop Tori Kelly tendrá un show livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/torikelly/

16:00 El cantante de country rock Jon Langston tendrá una sesión livestream por el siguiente link https://www.facebook.com/newcountry1015/

16:00 La estrella de country Johnny McGuire dará un recital virtual por el siguiente enlace https://www.facebook.com/wranglernetwork/

16:00 La cantante de música country Carly Pearce dará un show online por el siguiente enlace https://www.instagram.com/pandora/

16:00 El dj estadunidense de origen filipino Illmind ofrecerá un set livestream por el siguiente link https://www.twitch.tv/splicetvlive

16:00 El dj LSDREAM ofrecerá un set online a través del siguiente enlace https://www.twitch.tv/lsdream_music

16:00 El cantautor estadunidense Lucas Hoge tendrá un show online en el siguiente enlace https://www.instagram.com/lucashoge

16:30 La cantante francesa de synth pop Christine and The Queens, tendrá un show livestream por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/christineandthequeens/

18:00 La banda Parish County Line ofrecerá un concierto en línea por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ParishCountyLine/

18:00 La cantautora y activista indígena Iskwe tendrá una sesión livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/iskwe/

18:00 El dúo estadunidense de pop independiente Chaos Chaos dará un show en línea por el siguiente enlace https://www.twitch.tv/dashstudioshollywood

18:00 La cantautora británica Brandy Clark dará un show en línea a través de su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/thebrandyclark/

18:00 La banda de indie rock Beast Coast dará un show en línea en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/best_coast/

18:00 Los cantantes de folk Joan Shelley y Nathan Salsburg darán un concierto livestream por el siguiente link https://www.facebook.com/joanshelleymusic/

18:00 El cantante de rock Mike Doussan ofrecerá concierto livestream por el siguiente link https://www.facebook.com/MikeDoussanmusic/

18:30 El cantante británico Paul Potts, conocido por participar en el reality Britain’s Got Talent, tendrá un concierto online en el siguiente enlace https://www.facebook.com/paulpottsmusic/

19:00 La estrella de country Steve Wariner realizará una sesión livestream en el siguiente link https://www.facebook.com/OfficialSteveWariner/

19:00 Mikey Carnevale, miembro de la banda de punk The Frights, ofrecerá una sesión online en el siguiente enlace https://www.instagram.com/thewiltern/

19:00 La banda canadiense de rock Bleeker dará un show livestream en la siguiente cuenta de Instagram https://www.instagram.com/bleekerofficial/

19:00 El cantante Laine Hardy conocido por formar parte del reality show American Idol, dará un show online en el siguiente link https://www.facebook.com/thetasteofcountry/

19:00 La banda de rock y música electrónica The Disco Biscuits darán un concierto livestream a través del siguiente enlace https://nugs.tv/free/?showID=218

19:00 El aclamado cantante de funk, R&B y soul CeeLo Green dará un show en línea a través del siguiente enlace https://www.twitch.tv/behindtherhyme

19:00 El icónico guitarrista Bob Weir, fundador de la banda Grateful Dead, compartirá en Facebook la grabación del concierto que dio en el 2018 en el Capitol Theatre de Nueva York, en el siguiente link https://nugs.tv/free/?showID=238

20:00 La agencia TSM continúa su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias durante la cuarentena. Esta noche toca turno a Rosa Pistola, Pau Sotomayor, Pato Watson e Ilse Hendrix. Se verán por www.farawaytogheter.tv

20:00 El aclamado dj Questlove tendrá un show en línea por el siguiente enlace https://www.youtube.com/theroots

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/drewholcombmusic/

21:00 La banda de indie rock The Maccabees dará un concierto online por el siguiente enlace https://twitter.com/themaccabees?lang=es