Cartelera online #QuédateEnCasa (30 de abril): Alejandro Sanz, Janelle Monae y Jewel

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este jueves:

7:30 Stuart Murdoch, líder de la banda Belle and Sebastian tendrá un show en línea en al perfil de Facebook de la agrupación https://www.facebook.com/ belleandsebastian/

9:00 El cantautor británico Bruno Major tendrá una sesión en línea por el siguiente link https://www.youtube.com/watch? v=mqON37TkIlQ

9:00 La banda irlandesa de indie rock Snow Patrol dará un concierto acústico en su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ SnowPatrol/

11:00 El cantautor estadunidense CJ Solar dará un show online por el siguiente link https://www.facebook.com/ WatchHeartlandTV/

11:00 La banda alemana Chinchilla ofrecerá un concierto online por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ livenationbr/

12:00 El dj Enamour ofrecerá una presentación online a través del siguiente enlace https://www.twitch.tv/ enamourmusic

12:00 Desde días atrás a esta hora Sofi Tukker, el dúo musical de Nueva York, interpreta en vivo algunos de sus temas en directo desde su casa, en su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ sofitukker/

12:00 El cantante Benny Ibarra compartirá una master class en línea con sus fanáticos por el siguiente link https://www.instagram.com/ citibanamex/channel/

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ arkellsmusic/

12:30 La joven estrella de country Scotty McCreery tendrá un concierto online por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ AllOurFavoritePeople/

13:15 El icónico cantautor español Mikel Erentxun tendrá una sesión en línea en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ erentxun/

13:30 Miley Cyrus regresa con su llamada Semana del héroe con entrevistas a expertos sobre el coronavirus, en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ mileycyrus/

14:00 La cantante de música country Carly Pearce dará un show online por el siguiente enlace https://www.instagram.com/ officialcmhof/

14:00 La banda de rock electrónico AWOLNATION tendrá una sesión musical de temas acústicos y una charla con Sameer Gadhia, en el siguiente enlace https://www.instagram.com/ awolnation/

14:00 La cantautora británica Charli XCX tendrá una sesión en vivo a través de su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ charli_xcx/

14:00 El cantante español Alejandro Sanz dará un concierto en línea por su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ alejandrosanz/

14:00 La actriz y cantante Katelyn Tarver ofrecerá una sesión en línea con la actriz y cantante Laura Marano, en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/ katelyntarver/

14:00 La banda de indie rock Cold War Kids realizará una sesión en vivo en su perfil de Instagram: https://www.instagram.com/ coldwarkids/

14:00 Concierto de Oh Wonder a través de su cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/ ohwondermusic/

14:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas https://www.youtube.com/watch? v=5WxqC13GQRs

14:00 La banda de heavy metal Trivium dará un concierto en línea por el siguiente link https://www.youtube.com/ trivium

14:30 La cantautora estadunidense Caitlyn Smith dará un show online en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ caitlynsmith/

15:00 La banda de rock alternativo Grouplove tendrá un show en vivo en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ grouplove/

15:00 El guitarrista chino Herman Li, miembro de Dragonforce, hará un show online en el siguiente enlace https://www.twitch.tv/hermanli

15:00 La banda de punk The Front Bottoms dará un show en línea en el siguiente link https://www.twitch.tv/ thefrontbottomsmusic

15:00 La multifacética Norah Jones tendrá un concierto online en su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ norahjones/

15:00 La cantante estadunidense de pop Tori Kelly tendrá un show livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ torikelly/

15:00 El dúo estadunidense de música electrónica Krewella dará un show online por el siguiente enlace https://www.twitch.tv/ monstercat

15:00 La multifacética Norah Jones tendrá un concierto online en su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ norahjones/

15:00 El cantante de country Tyler Rich ofrecerá un concierto online a través del siguiente enlace https://www.instagram.com/ romeoentgroup/

16:00 La banda de metal Megadeth, liderada por Dave Mustaine, liberará en su página web uno de sus conciertos en vivo más emblemáticos https://megadeth.com/

16:00 La cantante de pop Rachel Wammack realizará un concierto en línea en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram https://www.facebook.com/ RachelWammack

16:00 El dúo de pop Ha*Ash tendrán una dinámica online en la que contarán historias para niños en el siguiente enlace https://www.instagram.com/ savethechildren_mx/?hl=es-la

16:00 La icónica banda británica Radiohead liberará en su canal de YouTube otro de sus emblemáticos conciertos https://www.youtube.com/ channel/UCq19-LqvG35A- 30oyAiPiqA

16:00 La banda estadunidense de indie rock Wild Nothing tendrá un show online, a través del siguiente link https://www.twitch.tv/ wildnothingradio

16:30 La cantante francesa de synth pop Christine and The Queens, tendrá un show livestream por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ christineandthequeens/

17:00 La cantante estadunidense Rae Lynn tendrá un concierto en línea a través de su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ raelynnofficial/

17:00 La banda estadunidense de rock tendrá una presentación livestream y una sesión de preguntas y respuestas por su perfil de Twitter https://twitter.com/ TheDistrictsPa

17:00 La cantautora estadunidense Jewel ofrecerá un concierto en línea por el siguiente enlace https://www.twitch.tv/ inspirehouse

17:00 El cantante y guitarrista Sully Erna, líder de la banda de metal Godsmack ofecerá una sesión en vivo a través de su canal oficial de YouTube https://www.youtube.com/ SullyErna

17:00 La cantante de rock Melissa Etheridge dará un concierto a través de su cuenta oficial de Facebook https://www.facebook.com/ events/2532705093652193/

17:30 La estrella de country rock Matt Stell tendrá un show online, con invitados en su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ Mattstellmusic/

18:00 El cantante de country Dan Smalley dará un concierto online por el siguiente link https://www.facebook.com/ DanSmalleyMusic/

18:00 Se celebrará en línea el Día Internacional del Jazz con diferentes exponentes por el siguiente link https://www.facebook.com/ sedajazz

18:00 La cantautora y activista indígena Iskwe tendrá una sesión livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ iskwe/

18:00 La estrella de rap Rome Castille ofrecerá un recital online por el siguiente link https://www.twitch.tv/ dashstudioshollywood

18:00 El cantante de rock Tuk Smith ofrecerá un concierto en línea a través de su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ tuksmithofficial/

18:00 La cantante de country Caylee Hammack dará un show livestream por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ cayleehammack

18:00 Ben Gibbard, ex vocalista de la banda The Postal Service, y actual miembro de la banda de indie rock The Death Cab for Cutie, tendrá una sesión en vivo en el perfil oficial de YouTube de su actual banda https://www.youtube.com/ channel/UCOtn115fCfFKIxG7_ Quv9ZA

18:00 El guitarrista Chris Shiflett, integrante de los Foo Fighters realizará una sesión livestream por el siguiente link https://www.instagram.com/ voxamplification/

18:30 El cantante británico Paul Potts, conocido por participar en el reality Britain’s Got Talent, tendrá un concierto online en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ paulpottsmusic/

18:30 La banda de rock The Black Moods dará un concierto en línea por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ TheBlackMoods/

19:00 Músicos reconocidos como Rob Thomas (líder de Matchbox Twenty), Chris Daughtry (vocalista de Daughtry) y el cantautor Gavin DeGraw tendrán una sesión online por el siguiente link https://www.humanesociety.org/ resources/rock-house-animals

19:00 La multifacética Janelle Monae dará un recital livestream por el siguiente link https://www.twitch.tv/verizon

19:00 El festival Lollapalooza liberará en su página oficial el concierto que dio The Strokes en su edición 2010 https://www.lollapalooza.com/

19:00 El dúo canadiense de música electrónica Bob Moses en su cuenta oficial de YouTube https://www.youtube.com/user/ bobmosesmusic

19:00 El cantante de pop Willie Gomez, primeramente conocido como bailarín de Jennifer López y ahora en su faceta de cantante dará un concierto en línea en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ LiveNation/

19:00 La banda de rock Saint Asonia ofrecerá un show online por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ RazorWisconsin/

19:00 La banda de bluegrass The Infamous Stringdusters dará un concierto en línea en su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ stringdusters/

19:00 El cantautor estadunidense Brent Cobb dará un show livestream por el siguiente link https://www.facebook.com/ MossyOak/

19:00 El dueto mexicano de pop Jesse & Joy dará un concierto en línea en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ jesseyjoy/

19:30 La cantante de pop Cassadee Pope dará un concierto en su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ CassadeePope/

19:30 La estrella de country Sara Evans tendrá una sesión en línea por su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ saraevansmusic/

20:00 El aclamado dj Questlove tendrá un show en línea por el siguiente enlace https://www.youtube.com/ theroots

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/ drewholcombmusic/

20:00 El proyecto de indie rock Waxahatchee tendrá un show online en el siguiente enlace https://www.instagram.com/ pitchfork/

20:00 La banda argentina Indios tendrá un concierto online por el siguiente enlace https://www.instagram.com/ popartdiscos/?igshid= 1mzum0fme1u0b

20:00 La agrupación de regional mexicano Los Tucanes de Tijuana dará un concierto en línea en su perfil de Facebook https://www.facebook.com/ lostucanesdetijuana/

20:00 El cantante canadiense de pop Shawn Hook tendrá un show en línea por el siguiente link https://www.instagram.com/ shawnhook/

21:00 La banda de country Eli Young Band dará un concierto livestream por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ eliyoungband/

21:00 El grupo de afrobeat canadiense Kara Kata tendrá una presentación livestream por el siguiente link https://www.facebook.com/ events/535209910512603/

21:00 El cantante Laine Hardy conocido por formar parte del reality show American Idol, dará un show online en el siguiente link https://www.facebook.com/ WhiskeyJam/