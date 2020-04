Cartelera online #QuédateEnCasa (5 de abril): Chetes, Major Lazer y Oh Wonder

Durante los últimos días, el mundo artístico y de entretenimiento se ha dado a la tarea de organizar actividades para convocar a la sociedad a no salir de casa. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación el listado que tenemos para este domingo:

MÚSICA

10:00 La joven cantante y actriz canadiense Tate McRae dará un concierto en casa a través de Ones To Watch

10:00 El cantante Chris Freeman de la banda de folk Parsonsfield dará un concierto live stream como parte del evento Jam in Place de la compañía Martin Guitar, acáel link de su página donde se verá la transmisión https://www.facebook.com/martinguitar

11:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram

12:00 Concierto de Darlig Vane por https://verftet.no/program/

12:00 Concierto de Datarock por https://verftet.no/program/

12:00 El cantautor sudafricano Jeremy Loops dará un concierto en su perfil de Instagram

13:00 El joven cantautor estadunidense Stephen Puth dará un concierto online por su cuenta oficial de Instagram

14:00 Concierto live stream con Major Lazer a través de su canal de YouTube en el siguiente link: https://www.youtube.com/channel/UCMJ5Qf3sOvQpcYiai1Noa3Q

14:00 Concierto de Oh Wonder a través de su cuenta de Instagram

14:00 Shane Told de la banda de hardcore Silverstein dará un show live stream a través de la página de la banda https://www.facebook.com/silversteinmusic/

15:00 La agrupación de música urbana CNCO dará una presentación en línea a través de su perfil de Instagram

16:00 La cantante de rock Melissa Etheridge dará un concierto a través de su cuenta oficial de Facebook

17:00 Concierto Quédate Indajaus Music Fest, el Primer Festival Internacional de Música Independiente Desde Casa presentan en su primer día a Pablo Guaita y Mari Moreno por www.quedate.indajausmusic.cl

18:00 Concierto del DJ Alejo González desde sus redes sociales

18:00 La banda californiana The Wrecks darán un show online por el canal de Instagram de The Noise https://www.instagram.com/thenoise/

18:00 La pareja conformada por Mandy Moore, actriz de la serie This is Us, y Taylor Goldsmith, de la banda Dawes, darán un recital por el Instagram de la banda https://www.instagram.com/dawestheband/

20:00 La agencia TSM da la segunda jornada de su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias hasta el 20 de abril. Este domingo toca turno al DJ set de Borchi y a Chetes. Se verán por www.farawaytogheter.tv

TEATRO

20:45 Dolores Heredia y Gabriela de la Garza protagonizan la puesta en escena Las analfabetas que se transmitirá vía streaming por el Instagram de una de las actrices @gadelagarza

TELEVISIÓN

The Magicians

Canal: SYFY

Horario: 20:00 horas

Saga de las películas X-Men

Canal: Fox Channel

Horario: 9:30 horas

Deadpool

Canal: Fox Channel

Horario: 16:00 horas

Deadpool 2

Canal: Fox Channel

Horario: 18:00 horas

4X4

Canal: Fox Premium

Horario: 22:00 horas

Saga de las películas de la Era del Hielo

Canal: Cinecanal

Horario: 13:30 horas

Bohemian Raphsody

Canal: Cinecanal

Horario: 22:00 horas