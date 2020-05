Cartelera online #QuédateEnCasa (5 de mayo): Deftones, Il Divo y J Balvin

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica Escenario nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este martes:

8:00 La cantante estadunidense Rae Lynn tendrá un concierto y una charla con sus fans en línea a través de su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ raelynnofficial/

12:00 Artistas latinos de talla mundial como J Balvin, Rosario Dawson, Alejandro Sanz, Los Tigres del Norte, Maná, Kate del Castillo, Adriana Barraza, Annita y Juanes, solo por mencionar algunos se unirán en un festival virtual destinado a recaudar fondos para apoyar a sectores agrícolas y mujeres migrantes con charlas y conciertos en línea. Se pueden consultar los horarios por el siguiente enlace https://altisimolive.com/

12:00 Desde días atrás a esta hora Sofi Tukker, el dúo musical de Nueva York, interpreta en vivo algunos de sus temas en directo desde su casa, en su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ sofitukker/

12:00 Nortec: Bostish + Fussible tendrá un espectáculo online desde el siguiente link https://www.youtube.com/ nortecbf

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ arkellsmusic/

12:00 El productor de música electrónica Jono Grant ofrecerá un set online a través del siguiente link https://www.twitch.tv/Anjuna

13:00 El dúo estadunidense de hip hop Black Violin dará una master class en línea por su canal de YouTube https://www.youtube.com/ channel/ UC13qVNV7MWSB54MegD5C19w

13:15 El icónico cantautor español Mikel Erentxun tendrá una sesión en línea en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ erentxun/

13:30 Miley Cyrus regresa con su llamada Semana del héroe con entrevistas a expertos sobre el coronavirus, en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ mileycyrus/

14:00 Concierto de Oh Wonder a través de su cuenta de Instagram https://www.instagram.com/ ohwondermusic/

14:00 La banda de indie rock Cold War Kids realizará una sesión en vivo en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ coldwarkids/

14:00 La cantautora británica Charli XCX tendrá una sesión en vivo a través de su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ charli_xcx/

14:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas https://www.youtube.com/watch? v=5WxqC13GQRs

14:00 La banda de rock electrónico AWOLNATION tendrá una sesión musical de temas acústicos y una charla con Hannah Hooper de la banda Grouplove en el siguiente link https://www.instagram.com/ awolnation/

15:00 La banda de rock Drive-By Truckers tendrá un show livestream por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ TheCurrent/

15:00 La banda de rock alternativo Grouplove tendrá un show en vivo en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ grouplove/

15:00 El guitarrista chino Herman Li, miembro de Dragonforce, hará un show online en el siguiente enlace https://www.twitch.tv/hermanli

15:00 La cantante estadunidense de pop Tori Kelly tendrá un show livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ torikelly/

16:00 La banda de country Eli Young Band dará un concierto livestream por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ eliyoungband/

16:00 El dj canadiense Dark Arps dará un concierto online por el siguiente enlace https://www.twitch.tv/dark_ arps

16:00 El famoso cuarteto vocal Il Divo dará un recital en línea por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ ildivo/

16:30 La cantante francesa de synth pop Christine and The Queens, tendrá un show livestream por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ christineandthequeens/

17:00 La cantante de rock Melissa Etheridge dará un concierto a través de su cuenta oficial de Facebook https://www.facebook.com/ MelissaEtheridge

17:00 La cantautora estadunidense Caylee Hammack tendrá una charla y una sesión online por el siguiente enlace https://www.facebook.com/cmt

17:00 El cantante y guitarrista Sully Erna, líder de la banda de metal Godsmack ofecerá una sesión en vivo a través de su canal oficial de YouTube https://www.youtube.com/ SullyErna

17:00 La banda de rock Temp tendrá un show online en su perfil de Facebook https://www.facebook.com/ Temptband/

17:00 El cantautor estadunidense Kip Moore dará un concierto livestream por el siguiente link https://www.youtube.com/watch? v=3uX6UT39J8o&feature=youtu.be

18:00 El cantante de country Mitchell Tempenny ofrecerá un concierto en línea por el siguiente enlace https://www.instagram.com/ m10penny/

18:00 La cantautora y activista indígena Iskwe tendrá una sesión livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ iskwe/

18:00 El cantante de rock Tuk Smith ofrecerá un concierto en línea a través de su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ tuksmithofficial/

18:00 La banda estadunidense de rock progresivo TAUK dará un concierto online en su cuenta oficial de Facebook https://www.facebook.com/ taukband/videos/ 575930229721067/?__tn__=-R

18:30 El cantautor estadunidense Lucas Hoge tendrá un show online en el siguiente enlace https://www.instagram.com/ lucashoge

18:30 El cantante británico Paul Potts, conocido por participar en el reality Britain’s Got Talent, tendrá un concierto online en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ paulpottsmusic/

19:00 El cantante de country rock Hunter Hayes dará un concierto en su canal oficial de YouTube https://www.youtube.com/ hunterhayes

19:00 La banda de bluegrass The Infamous Stringdusters dará un concierto en línea en su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ stringdusters/

19:00 La banda estadunidense de rock 311 liberará uno de sus conciertos más representativos en el 2019 en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ official311

19:00 El grupo Ozomatli se presentará en línea por el siguiente enlace https://ozomatli.com/product- category/cinco-de-mayo- livestream/

19:00 La banda estadunidense de hardcore Slaves dará un concierto livestream por el siguiente enlace https://www.instagram.com/ thenoise/

19:00 La cantante Ximena Xariñana tendrá un encuentro en línea con sus fanáticos por el siguiente link https://www.instagram.com/ citibanamex/channel/

19:30 La banda Escape to Fate, exponente de post-hardcore, ofrecerá un concierto en línea a través del siguiente link https://www.twitch.tv/ heyrobofficial

19:30 La banda de folk rock David Wax Museum ofrecerá un show en línea a través de su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/ DavidWaxMuseum/

19:30 La banda estadunidense de rock Pish transmitirá el concierto que dieron en México, en 2017, en su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ phish/

20:00 El aclamado dj Questlove tendrá un show en línea por el siguiente enlace https://www.youtube.com/ theroots

20:00 La cantante mexicana Paty Cantú tendrá una convivencia online con sus fanáticos en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ patycantu/channel/

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/ drewholcombmusic/

20:00 La banda de metal alternativo Deftones dará un concierto online en su canal oficial de YouTube https://www.youtube.com/c/ deftones

20:00 El cantante de country Eric Paslay tendrá una sesión livestream por el siguiente enlace https://www.instagram.com/ officialcmhof/?hl=en

20:00 Los famosos dj’s Dillon Francis y Diplo darán un espectáculo online por el siguiente link https://twitter.com/i/events/ 1254886132027756545