Cartelera online #QuédateEnCasa (6 de mayo): Dave Matthews, Dillon Francis y Mike Shinoda

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica Escenario nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este miércoles:

9:00 El rapero estadunidense Kamau tendrá un show online en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ kamauuworld/

11:00 El cantautor británico James Bay, dará una sesión de guitarra en línea a través de su cuenta de Instagram https://www.instagram.com/ jamesbaymusic/

12:00 Nortec: Bostish + Fussible tendrá un espectáculo online desde el siguiente link https://www.youtube.com/ nortecbf

12:00 La banda estadunidense de country Midland tendrá un show online en su canal de YouTube https://www.youtube.com/ channel/ UCu0fj3E3y6TMdzTUCALlxzg

12:00 Desde días atrás a esta hora Sofi Tukker, el dúo musical de Nueva York, interpreta en vivo algunos de sus temas en directo desde su casa, en su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ sofitukker/

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ arkellsmusic/

12:00 La banda estadunidense de Groove metal Five Finger Death Punch tendrá su cuarto show livestream semanal denominado Quarantine Theater 2020, en su canal de YouTube https://www.youtube.com/ channel/ UCQjw3b3Ay5zMmEHUAxL93Rw

12:00 El multifacético Jason Mraz realizará un concierto en línea a través de su canal de YouTube, que denominó La La La Livestream https://www.youtube.com/ jasonmraz

13:15 El icónico cantautor español Mikel Erentxun tendrá una sesión en línea en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ erentxun/

13:30 Miley Cyrus regresa con su llamada Semana del héroe con entrevistas a expertos sobre el coronavirus, en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ mileycyrus/

14:00 El cantante canadiense de country Steven Lee Olsen dará un show online a través de su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ stevenleeolsen/

14:00 La banda de música instrumental de jazz y rock Snarky Puppy dará una master class en el siguiente enlace https://www.crowdcast.io/ snarkypuppy

14:00 La banda de indie rock Cold War Kids realizará una sesión en vivo en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ coldwarkids/

14:00 La cantautora británica Charli XCX tendrá una sesión en vivo a través de su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ charli_xcx/

14:00 Concierto de Oh Wonder a través de su cuenta de Instagram https://www.instagram.com/ ohwondermusic/

14:00 La banda de rock electrónico AWOLNATION tendrá una sesión musical de temas acústicos y una charla con Mike Shinoda, de Linkin Park, en el siguiente link https://www.instagram.com/ awolnation/

14:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas https://www.youtube.com/watch? v=5WxqC13GQRs

15:00 La cantante estadunidense de pop Tori Kelly tendrá un show livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ torikelly/

15:00 La banda de rock alternativo Grouplove tendrá un show en vivo en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ grouplove/

15:00 La estrella de country rock Cory Marks dará un concierto livestream a través de su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ corymarksmusic/

15:00 El guitarrista chino Herman Li, miembro de Dragonforce, hará un show online en el siguiente enlace https://www.twitch.tv/hermanli

16:00 El dj LSDREAM ofrecerá un set online a través del siguiente enlace https://www.twitch.tv/lsdream_ music

16:00 El cantautor estadunidense Lucas Hoge tendrá un show online en el siguiente enlace https://www.instagram.com/ lucashoge

16:30 La cantante francesa de synth pop Christine and The Queens, tendrá un show livestream por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ christineandthequeens/

17:00 La cantante de rock Melissa Etheridge dará un concierto a través de su cuenta oficial de Facebook https://www.facebook.com/ MelissaEtheridge

17:00 La banda de punk Grenon dará un show livestream por el siguiente enlace https://www.instagram.com/ grenontheband/

18:00 La cantautora y activista indígena Iskwe tendrá una sesión livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ iskwe/

18:00 La cantautora británica Brandy Clark dará un show en línea a través de su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ thebrandyclark/

18:30 El cantante británico Paul Potts, conocido por participar en el reality Britain’s Got Talent, tendrá un concierto online en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ paulpottsmusic/

19:00 La estrella de country Steve Wariner realizará una sesión livestream en el siguiente link https://www.facebook.com/ OfficialSteveWariner/

19:00 La banda de rock y música electrónica The Disco Biscuits darán un concierto livestream a través del siguiente enlace https://nugs.tv/free/?showID= 218

19:00 El icónico guitarrista Bob Weir, fundador de la banda Grateful Dead, compartirá en Facebook la grabación del concierto que dio en el 2018 en el Capitol Theatre de Nueva York, en el siguiente link https://nugs.tv/free/?showID= 238

19:00 La banda de rock alternativo Early Eyes dará un concierto online por el siguiente link https://www.instagram.com/ thenoise/

19:00 El dúo británico de música electrónica AlunaGeorge dará un show livestream por el siguiente enlace https://www.twitch.tv/ maddecentlive/

19:00 El cantante Laine Hardy conocido por formar parte del reality show American Idol, dará un show online en el siguiente link https://www.facebook.com/ thetasteofcountry/

19:00 La icónica agrupación Dave Matthews Band liberará uno de sus conciertos icónicos del 2019, en su página oficial https://www.davematthewsband. com/drivein/

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/ drewholcombmusic/

20:00 La estrella de country rock Matt Stell tendrá un show online, con invitados en su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ Mattstellmusic/

21:00 El cantante de country Tyler Rich ofrecerá un concierto online a través del siguiente enlace https://www.facebook.com/ KatCountry103/

21:00 El cantautor estadunidense Myc Sharratt dará un recital online por el siguiente link https://www.facebook.com/ mycsharrattmusic/

21:00 El cantante estadunidense Rhett Miller ofrecerá un concierto por el siguiente enlace https://www.stageit.com/ RhettMiller

21:00 La cantante mexicana Paty Cantú tendrá una sesión livestream por su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ patycantu/channel/

22:00 El conocido dj Dillon Francis dará un show online por el siguiente link https://www.twitch.tv/ maddecentlive