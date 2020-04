Cartelera online #QuédateEnCasa (7 de abril): Antonio Sánchez, Linda Perry y El Haragán

Durante los últimos días, el mundo artístico y de entretenimiento se ha dado a la tarea de organizar actividades para convocar a la sociedad a no salir de casa. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este martes:

MÚSICA

Diplo está retransmitiendo, en su canal de YouTube, una serie de shows con música de su variado gusto: “Ya que estamos en cuarentena autoimpuesta y no voy a poder actuar, voy a darle a la creatividad y hacer sets random y shows en directo desde mi casa”.

10:00 La cantante británica de pop y R&B, Anne-Marie, celebrará su cumpleaños con un show a las 8 horas a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=92CWZ26X8aE&feature=youtu.be

11:30 Alex Gaskarth, vocalista de la banda de pop punk All Time Low, realizará un show livestreaming a través del canal de Instagram de la estación 95xsyracuse, en el siguiente link: www.instagram.com/95xsyracuse/

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram

12:00 Desde días atrás a esta hora Sofi Tukker, el dúo musical de Nueva York, interpreta en vivo algunos de sus temas en directo desde su casa, en su cuenta oficial de Instagram

12:00 Una selección de clubes míticos de Berlín como Watergate, Griessmuehle y Tresor, hacen retransmisiones cada noche, por turnos, con talentos de la electrónica underground. La programación se puede ver aquí https://unitedwestream.berlin/ y los enlaces en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=a9iiim2txik&feature=emb_title

14:00 La banda de indie rock Echosmith realizará un concierto en línea presentado por la revista Billboard, a través de la página oficial de Facebook de la revista

14:00 James Poyser, el hombre detrás del teclado en The Tonight Show, de Jimmy Fallon, cuenta sus historias y enseña a tocar el piano en una sesión presentada por el canal The Roots

14:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas

14:00 El cantante candiense de country Steven Lee Olsen dará un show online a través de su cuenta oficial de Instagram

14:00 La banda de rock electrónico AWOLNATION tendrá una charla musical en línea con Tim McIlrath, guitarrista de Rise Against

14:00 El cantante y guitarrista Chris Carrabba de la banda de rock alternativo Dashboard Confessional dará un concierto live stream como parte del evento Jam in Place de la compañía Martin Guitar, acáel link de su página donde se verá la transmisión https://www.facebook.com/martinguitar

17:00 La cantante de rock Melissa Etheridge dará un concierto a través de su cuenta oficial de Facebook

17:00 El cantautor estadunidense Quinn XCII dará un show en línea a través de su cuenta oficial de Instagram

18:00 El icónico baterista Antonio Sánchez y la vocalista estadunidense de jazz Thana Alexa ofrecerán un taller de rendimiento y show por el siguiente enlace https://www.crowdcast.io/e/antonio_thana/register?utm_campaign=profile&utm_medium=profile_web&utm_source=profile

19:00 La banda Glacier Veins forma parte de los shows en línea que se transmiten a través del Instagram ofical del portal The Noise

19:30 La banda estadunidense de rock Phish, conocidos por sus improvisaciones instrumentales, tendrá un show especial streaming a través de https://webcast.livephish.com/

19:30 El Haragán y Cia. Harán una presentación en línea en sus cuentas oficiales de Instagram y YouTube

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/drewholcombmusic/

20:00 La agencia TSM comienza su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias hasta el 20 de abril. Esta noche toca turno a Niño Árbol y Le Fantom Onde. Se verán por www.farawaytogheter.tv

TELEVISION

Exploradores en Casa

Canal: National Geographic

Horario: 18:00 horas

El Aprendiz (película)

Canal: A&E

Horario: 21:50 horas