Cartelera online #QuédateEnCasa (8 de abril): Jason Mraz, Mon Laferte y Ely Guerra

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este miércoles:

MÚSICA

Diplo está retransmitiendo, en su canal de YouTube, una serie de shows con música de su variado gusto: “Ya que estamos en cuarentena autoimpuesta y no voy a poder actuar, voy a darle a la creatividad y hacer sets random y shows en directo desde mi casa”.

12:00 Diario hay un concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram

12:00 El multifacético Jason Mraz realizará un concierto en línea a través de su canal de YouTube, que denominó La La La Livestream

12:00 Desde días atrás a esta hora Sofi Tukker, el dúo musical de Nueva York, interpreta en vivo algunos de sus temas en directo desde su casa, en su cuenta oficial de Instagram

12:00 Una selección de clubes míticos de Berlín como Watergate, Griessmuehle y Tresor, hacen retransmisiones cada noche, por turnos, con talentos de la electrónica underground. La programación se puede ver aquí https://unitedwestream.berlin/ y los enlaces en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=a9iiim2txik&feature=emb_title

13:00 Mon Laferte ofrecerá un show acústico desde su canal de YouTube

13:00 El cantautor estadunidense de folk y blues Matthew Stephen Ward, conocido artísticamente como M. Ward, tocará en sus redes sociales su nuevo disco. Será un lanzamiento oficial en línea

13:00 La banda californiana de indie rock Chicano Batman ofrecerá un concierto en línea a través de su cuenta de Instagram. Tendrán a la cantante Teri Gender Bender, de Le Butcherettes, y al músico Carlos Arévalo, como invitados especiales

13:30 El cantante australiano de teatro musical Josh Piterman ofrecerá un show en línea llamado Deja una luz encendida a través del siguiente link https://www.thetheatrecafe.co.uk/event/leave-a-light-on-josh-piterman-live/

14:00 La Secretaría de Cultura y el Festival Cervantino realizarán el primer festival en línea Contigo en la distancia, con artistas como Eugenia León, Ely Guerra y Paté de Fua, entre otros. Se puede seguir por el Facebook de la Secretaría de Cultura

14:00 La banda de rock electrónico AWOLNATION tendrá una sesión musical de temas acústicos en su cuenta de Instagram

14:00 Las actrices y cantantes Katelyn Tarver y CYN (Cynthia Rodríguez) darán un concierto livestream en el perfil de Instagram de la primera

14:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas

14:30 Los cantantes de country Ashley McBryde y Ariat realizarán una sesión online a través de Facebook en el siguiente enlace https://www.facebook.com/events/239359520447546/

15:00 La estrella de country rock Cory Marks dará un concierto livestream a través de su perfil de Instagram

15:00 El cantante Joey Burns de la banda de indie rock Calexico ofrecerá una sesión en vivo presentada por The Current en su página de Facebook en el siguiente enlace https://www.facebook.com/thecurrent/live

16:00 El cantante de country Tucker Beathard, dará un show en línea a través de su cuenta oficial de Facebook

17:00 El cantautor estadunidense Quinn XCII dará un show en línea a través de su cuenta oficial de Instagram

17:00 La cantante de rock Melissa Etheridge dará un concierto a través de su cuenta oficial de Facebook

18:00 De lunes a viernes la cantautora puertorriqueña Kany García hará un conversatorio en línea con especialistas de temas de interés general al finalizar un concierto acústico que transmitirá por sus cuentas oficiales de redes sociales

18:00 La cantante estadunidense de pop Poesy hará un enlace en vivo para compartir su música y parte de su proceso creativo en su cuenta oficial de Instagram

18:00 La cantante Charity Rose Thielen de la banda de indie folk The Head and the Heart y su marido, el también músico Matt Gervais, darán un concierto en línea a través de la cuenta de Facebook de la banda

19:00 La banda de rock y música electrónica The Disco Biscuits darán un concierto livestream a través del siguiente enlace https://nugs.tv/free/?showID=218

19:00 El icónico guitarrista Bob Weir, fundador de la banda Grateful Dead, compartirá en Facebook la grabación del concierto que dio en el 2018 en The Capito Thetre de Nueva York, en el siguiente enlace https://www.facebook.com/events/227637518313753/?active_tab=about

19:00 La banda de bluegrass The Infamous Stringdusters dará un concierto en línea en su cuenta oficial de Twitter

19:00 La banda de rock alternativo Nevrlands darán un concierto en línea en su cuenta de Instagram y tendrán como invitado especial al actor RJ Mitte (Breaking bad)

19:00 Se transmitirá el concierto benéfico homenaje a Kenny Rogers con la participación de Dolly Parton y Rascal Flatts en el siguiente enlace http://www.cmt.com/video-clips/daf1wn/cmt-giants-kenny-rogers-remembering-kenny-rogers

20:00 La banda de indie rock Echosmith realizará un concierto en línea en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/drewholcombmusic/

20:00 La agencia TSM comienza su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias hasta el 20 de abril. Esta noche toca turno a Flaca y DJ Naranjo. Se verán por www.farawaytogheter.tv

20:00 La multi instrumentista australiana Tash Sultana realizará un concierto en línea a través de su canal de YouTube