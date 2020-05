Cartelera online #QuédateEnCasa (8 de mayo): Kreator, Lindsay Stirling y Natalia Lafourcade

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica Escenario nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este viernes:

9:00 El rapero neoyorkino Kamauu dará un show livestream en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ kamauuworld/

10:00 El dj húngaro Dunny Lax dará un set livestream por el siguiente enlace https://www.twitch.tv/Anjuna

10:00 El cantante de rock Mike Doussan ofrecerá concierto livestream por el siguiente link https://www.facebook.com/ MikeDoussanmusic/

10:30 Comienza el 320 Festival Online con actuaciones en vivo y master class, este viernes estarán figuras como Frank Zummo, de la banda Sum 41, Echosmith y la icónica Lindsey Stirling se podrán consultar horarios y ver las actividades por el siguiente enlace https://320festival.com/

11:00 La joven cantante británica Mahalia dará un concierto livestreaming por el siguiente link https://www.youtube.com/watch? v=YLlydVc-KLY&feature=youtu.be

11:00 Se liberará la transmisión de otro de los conciertos épicos de Pink Floyd en su canal de YouTube https://www.youtube.com/ channel/ UCY2qt3dw2TQJxvBrDiYGHdQ

12:00 Nortec: Bostish + Fussible tendrá un espectáculo online desde el siguiente link https://www.youtube.com/ nortecbf

12:00 El músico estadunidense Matt Heafy, vocalista de la banda de heavy metal Trivium, dará un concierto online por el siguiente enlace https://www.instagram.com/ irvingplaza/

12:00 El cantante y actor Tim McGraw dará un concierto en línea por el siguiente link https://www.instagram.com/ amazonlive/?hl=en

12:00 Desde días atrás a esta hora Sofi Tukker, el dúo musical de Nueva York, interpreta en vivo algunos de sus temas en directo desde su casa, en su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ sofitukker/

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ arkellsmusic/

12:00 La banda estadunidense de groove metal Five Finger Death Punch tendrá su cuarto show livestream semanal denominado Quarantine Theater 2020, en su canal de YouTube https://www.youtube.com/ channel/ UCQjw3b3Ay5zMmEHUAxL93Rw

12:30 Se realizará la segunda edición del Guaguai Fest con talento de la escena independiente como Cardenal y Hay un Dinosaurio, para seguir la transmisión y horarios hay que ver el siguiente link https://www.facebook.com/ GuaiFaiFest/

13:00 La banda de folk rock David Wax Museum ofrecerá un show en línea a través de su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/ DavidWaxMuseum/

13:15 El icónico cantautor español Mikel Erentxun tendrá una sesión en línea en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ erentxun/

13:30 Miley Cyrus regresa con su llamada Semana del héroe con entrevistas a expertos sobre el coronavirus, en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ mileycyrus/

13:30 La cantante mexicana Ximena Sariñana ofrecerá una sesión livestream por el siguiente enlace https://www.instagram.com/ lifeandstylemex/

14:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas https://www.youtube.com/watch? v=5WxqC13GQRs

14:00 La banda de folk rock The Lumineers encabeza un festival llamado Colorado Gives Back que podrá verse por su canal de YouTube https://www.youtube.com/user/ TheLumineers

14:00 La cantautora británica Charli XCX tendrá una sesión en vivo a través de su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ charli_xcx/

14:00 La cantante estadunidense Stephanie Quayle tendrá un concierto en línea por el siguiente link https://www.facebook.com/ nashvillemeetslondon

14:00 La banda de indie rock Cold War Kids realizará una sesión en vivo en su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ coldwarkids/

14:00 La banda de música instrumental de jazz y rock Snarky Puppy dará una master class en el siguiente enlace https://www.crowdcast.io/ snarkypuppy

14:00 La banda de rock electrónico AWOLNATION tendrá una sesión musical de temas acústicos y una charla con Andrew McMahon, vocalista, pianista y líder de las bandas de rock Something Corporate y Jack's Mannequin, en el siguiente link https://www.instagram.com/ awolnation/

15:00 La cantante de country Madison Kozak ofrecerá un show online por el siguiente enlace https://www.instagram.com/ madison_kozak/

15:00 Lzzy Hale, conocida guitarrista de la banda de hard rock/heavy metal Halestorm realizará un show online a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/ wearehear

15:00 El guitarrista chino Herman Li, miembro de Dragonforce, hará un show online en el siguiente enlace https://www.twitch.tv/hermanli

15:00 La cantante estadunidense de pop Tori Kelly tendrá un show livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ torikelly/

15:00 La banda de rock alternativo Grouplove tendrá un show en vivo en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ grouplove/

16:00 La estrella de country rock Cory Marks dará un concierto livestream a través de su perfil de Instagram https://www.facebook.com/ corymarksmusic

16:00 La banda alemana de trash metal Kreator liberará un concierto en la Movistar Arena a través del siguiente link http://www.knotfest.com/

16:00 El representativo cantante de country Craig Morgan ofrecerá un concierto virtual por su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/ craigmorganmusic/

16:00 El trío italiano de música electrónica Meduza dará un concierto en línea por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ MeduzaMusic

17:00 La cantante estadunidense de rock Donita Sparks tendrá una sesión livestream por el siguiente link https://www.youtube.com/ wearehear

17:00 La banda de hard rock Black Stone Cherry dará un concierto en línea en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch? v=MdJmBvnnx8c

17:00 El cantante de country Brandon Lay dará un concierto en línea por el siguiente link https://www.instagram.com/ brandonlaymusic/

18:00 El cantautor mexicano Leonel García tendrá una presentación online a través de su canal de YouTube https://www.youtube.com/user/ leonelgarciaoficial

18:00 La cantante de pop Josie Dunne ofrecerá un show livestream por el siguiente link https://www.instagram.com/ josiedunne/?hl=en

18:00 La banda estadunidense de heavy metal Fire From the Gods dará un concierto en línea a través del siguiente link https://www.instagram.com/ firefromthegods/

18:00 El cantautor estadunidense Kip Moore dará un concierto livestream por el siguiente link https://www.instagram.com/ kipmooremusic/

18:00 El músico Ed Robertson, miembro de la banda de rock Barenaked Ladies, tendrá una sesión livestream por el perfil oficial de la banda en Facebook https://www.facebook.com/ barenakedladies/

18:30 El cantante británico Paul Potts, conocido por participar en el reality Britain’s Got Talent, tendrá un concierto online en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ paulpottsmusic/

19:00 El cantante de regional mexicano Joss Favela dará un concierto en línea por el siguiente link https://www.instagram.com/ premiosjuventud/

19:00 La cantante mexicana Madame Recamier tendrá una sesión livestream por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ madamerecamier/

19:00 La banda estadunidense The String Cheese Indicent dará un concierto en línea por el siguiente link https://nugs.tv/free/?showID= 243

19:00 La cantante canadiense de country Dani Strong dará un recital online por el siguiente link https://www.facebook.com/ danistrongmusic

19:00 El rapero estadunidense Raj Smoove dará un espectáculo online por el siguiente enlace https://www.instagram.com/ hobnola/?hl=en

19:30 La icónica banda de folk rock Grateful Dead tendrá un encuentro con sus fanáticos a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/watch? v=UVsOrJrZO80

20:00 El aclamado dj Questlove tendrá un show en línea por el siguiente enlace https://www.youtube.com/ theroots

20:00 El cantante mexicano José Madero ofrecerá una sesión livestream por su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ jose_madero/

20:00 El grupo de bachata Aventura y la cantante Karol G se presentarán en un concierto online por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ KarolGOficial/

20:00 La banda de rock The Big Push dará un show en línea a través de la página de Facebook de Live Nation en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ LiveNation/

20:00 Se realizará el encuentro Juntos a Distancia convocado por MTV en el que participarán Sebastián Yatra, Danna Paola y Tini Stoessel en el siguiente link https://www.facebook.com/mtvla

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/ drewholcombmusic/

20:00 La cantante mexicana Natalia Lafourcade se presentará en un concierto en línea por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ CervezaTecate/

20:00 El cantante estadunidense Rhett Miller ofrecerá un concierto por el siguiente enlace https://www.stageit.com/ RhettMiller

20:00 La joven cantante de folk Frankie Cosmos dará un show online por su perfil oficial de Instragam https://www.instagram.com/ frankiecombos/?hl=en

20:00 La cantante de hip hop Big Freedia dará una sesión livestream en el siguiente link https://www.instagram.com/p/ B97vp6In_tx/

20:00 El cantautor estadunidense Jim Brickman ofrecerá una sesión de piano en línea en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook https://www.facebook.com/ jimbrickman/

20:30 La cantante mexicana Myriam Montemayor tendrá un concierto virtual por su perfil de Facebook https://www.facebook.com/ MyriamMonteCruz/

21:00 El cantante de country Tyler Rich ofrecerá un concierto online a través de su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ tylerrich/

22:00 El aclamado dj Diplo ofrecerá un livestreaming a través de sus cuentas oficiales de Instagram y YouTube denominado Corona Sabbath https://www.instagram.com/ diplo/