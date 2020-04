Cartelera online #QuédateEnCasa (9 de abril): Deadmau5, Belle and Sebastian y Jesse & Joy

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este jueves:

11:00 El cantautor británico James Bay realizará un show streaming por su cuenta oficial de Instagram

12:00 Diario hay un concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram

13:00 El sello discográfico de música electrónica Ultra Records, presenta el show online Bandsintown Label Takeover con exponentes como Benny Benassi, Panteros666, Deorro, Icona Pop y MK en el siguiente link https://www.twitch.tv/bandsintown

14:00 A través de su canal de YouTube la cantante y productora Linda Perry, ex de 4 non Blondes realizará el show en línea con el propósito de recaudar fondos a través del canal We Are Hear, bajo el concepto On the Air, en el que además habrá una sesión de preguntas y respuestas

14:00 La banda de rock electrónico AWOLNATION tendrá una sesión musical de temas acústicos y una charla con el DJ Ted Stryker en su cuenta de Instagram

14:00 La actriz y cantante Katelyn Tarver hará una sesión en vivo acompañado por el cantautor Spencer Sutherland en el perfil de Instagram de la primera

14:00 La banda de hard rock Charming Liars forma parte de los shows en línea que se transmiten a través del Instagram ofical del portal The Noise

14:00 El cantante Colin Meloy, vocalista de The Decemberist, tendrá una presentación especial en el canal de la revista KEXP, en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Ltb_4nG8T4Y

14:15 El cantautor canadiense Rugus Wainwright realizará un concierto en línea a través del siguiente enlace https://www.royalalberthall.com/

15:00 El sello discográfico Monstercat presentará un concierto livestream del dueto de música electrónica Vicetown, en el siguiente link https://www.twitch.tv/monstercat

15:00 El humorista y cantante Tim Meadowshará una sesión de preguntas y respuestas y números musicales en su cuenta oficial de Instagram

15:00 Los fenómenos del pop juvenil Adexe y Nau realizarán un show online en su canal oficial de YouTube

16:00 La cantante de pop Rachel Wammack realizará un concierto en línea en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram

16:00 La banda de country rock Parmalee hará un live streaming a través del canal https://www.facebook.com/wranglernetwork/

16:00 El actor y cantante de folk Alan Doyle realizará un show en línea en su cuenta oficial de Facebook

16:00 La banda de funk Turkuaz tendrá una sesión en vivo en su cuenta oficial de Facebook

16:00 Radiohead transmitirá en su cuenta oficial de YouTube un concierto icónico que dieron en Dublín, en el año 2000

17:00 La cantante de rock Melissa Etheridge dará un concierto a través de su cuenta oficial de Facebook

17:00 La banda de indie rock Echosmith realizará un concierto en línea en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram

17:00 El cantautor estadunidense Quinn XCII dará un show en línea a través de su cuenta oficial de Instagram

17:00 La banda de indie rock Futurebirds realizarán un show en línea a través de https://www.instagram.com/jaminthevan/

17:00 Sofi Tukker, el dúo musical de Nueva York, interpreta diario a medio día algunos de sus temas en directo desde su casa, en su cuenta oficial de Instagram, sin embargo, ahora estará por la tarde en un show especial en el siguiente link https://www.twitch.tv/lostresorttv

17:00 Jesse & Joy realizarán un concierto en línea en su cuenta oficial de Instagram

17:00 El cantante de country Michael Ray dará una sesión en vivo en el siguiente link https://www.instagram.com/romeoentgroup/

17:30 La banda de rock alternativo X Ambassadors ofrecerá un concierto en línea en el siguiente enlace https://www.twitch.tv/xambassadorsofficial

18:00 El cantante de country Tucker Beathard, dará un show en línea a través de sus cuentas oficiales de Facebook y de Instagram

19:00 Concierto de la cantante de pop Pau Jiménez en su cuenta de Instagram

19:00 El popular DJ Deadmau5 realizará un concierto en línea en el siguiente enlace https://mixer.com/deadmau5

19:00 La exponente de música electrónica Arthur Moon se presentará en línea en el siguiente link https://www.instagram.com/thesultanroom/

19:00 El multi instrumentista alemán Tim Reynolds hará una sesión acústica de su música en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram

19:00 La banda canadiense de rock Bleeker dará un show livestrem en su cuenta oficial de Instagram

19:00 El dúo canadiense de música electrónica Bob Moses en su cuenta oficial de YouTube

19:30 El aclamado grupo de indie pop escocés Belle and Sebastian realizarán un concierto en línea en su perfil de Facebook

20:00 La agencia TSM comienza su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias hasta el 20 de abril. Esta noche toca turno a Rubio, Tyrell y Bonnz!. Se verán por www.farawaytogheter.tv

20:00 La cantante mexicana de R&B, Girl Ultra dará un show livestream en su cuenta oficial de Instagram

20:00 Concierto Guai-Fai Fest presenta a Marcos Zavala por www.facebook.com/rocketnotas

20:00 Concierto Guai-Fai Fest presenta a Timo Pacheco (guitarrista de Los Victorios) por www.facebook.com/teen.is.musica

20:00 El cantante de folk rock Drew Holcomb, de la banda The Neighbors realizará una sesión en vivo titulado Kitchen Covers, en su cuenta oficial https://www.instagram.com/drewholcombmusic/

21:00 El icónico DJ Diplo realizará yna presentación online a través de sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram

21:00 Concierto Guai-Fai Fest presenta a DJ1Sak por www.instagram.com/mis_conciertos_mx

21:00 Ximena Sariñana realizará una master class de composición a través del siguiente enlace https://www.instagram.com/citibanamex/