Cartelera online #QuédateEnCasa (9 de mayo): Camila Cabello, Chris Martin y Alfonso André

El mundo artístico, principalmente el musical, se ha dado a la tarea de organizar conciertos o sesiones vía streaming para alentar a la sociedad a no salir de casa, en respuesta a las indicaciones que hacen las autoridades para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Es por eso que en Crónica Escenario nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación, el listado que tenemos para este sábado:

9:00 La banda irlandesa de indie rock Snow Patrol dará un concierto acústico en su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ SnowPatrol/

10:30 Comienza el 320 Festival Online con actuaciones en vivo y master class, este sábado estarán Duff McKagan (Guns N’Roses) y Chris Martin (Coldplay) se podrán consultar horarios y ver las actividades por el siguiente enlace https://320festival.com/

11:00 El cantante mexicano Benny Ibarra dará una master class a través del siguiente link https://www.instagram.com/ citibanamex/channel/

12:00 Nortec: Bostish + Fussible tendrá un espectáculo online desde el siguiente link https://www.youtube.com/ nortecbf

12:00 La actriz y cantante Lauren Jenkins tendrá una sesión livestream por el siguiente enlace https://www.instagram.com/ billboard/

12:00 Concierto de la banda canadiense Arkells, a través de su perfil de Instagram https://www.instagram.com/ arkellsmusic/

13:00 Se realizará el primer día del evento virtual Global Dance Digital Festival a través del siguiente enlace https://www.twitch.tv/ cardinalnow

13:00 La banda británica Genesis realizará el Genesis Film Festival, el cual será una oleada de conciertos emblemáticos de su carrera en su canal de YouTube https://www.youtube.com/ channel/ UChv9FR8xwUxEkdBUVu4VUOw

14:00 Se transmitirá el mítico concierto de Sarah Brightman en el Royal Albert Hall, en 1997, a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/watch? v=e8MAFqS0fh4

14:00 Se realizará el Festival Saldremos Adelante encabezado por Alfonso André, Doctor Krápula y San Pascualito Rey, a través del siguiente link https://www.facebook.com/ events/910097526100319/

14:00 La joven cantante de country Tegan Marie dará un show en línea a través del siguiente link https://handup.org/campaigns/ coronavirus

14:00 La banda de rock electrónico Fearless dará un concierto livestream por el siguiente link https://fearlessathome.com/

15:00 El cantautor estadunidense Dylan LeBlanc ofrecerá un concierto livestream por su cuenta oficial de Facebook https://www.facebook.com/ dylanleblancmusic/

15:00 El cantante de country Tyler Rich ofrecerá un concierto online a través de su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ tylerrich/

15:00 El guitarrista Jesse Malin miembro de la banda de hardcore Heart Attack ofrecerá un concierto en línea para recaudar fondos, bajo el nombre de The Fine Art of Self Distancing, en su página oficial de YouTube https://www.youtube.com/watch? v=XIvg6Eu7H-g&feature=youtu.be

15:00 La cantante estadunidense de pop Tori Kelly tendrá un show livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ torikelly/

16:00 El trío italiano de música electrónica Meduza dará un concierto en línea por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ MeduzaMusic

16:30 La cantante francesa de synth pop Christine and The Queens, tendrá un show livestream por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ christineandthequeens/

17:00 La cantautora británica Brandy Clark dará un show en línea a través del siguiente enlace https://www.facebook.com/ martinguitar/

17:00 La banda de rock All Good Things ofrecerá un concierto en línea a través de su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/ allgoodthingsrock/

17:30 El cantante estadunidense Devin Dawson de la banda Judah and the Lion dará un concierto en línea a través del siguiente link https://www.instagram.com/ judahandthelion/

18:00 La cantautora y activista indígena Iskwe tendrá una sesión livestream en su perfil oficial de Instagram https://www.instagram.com/ iskwe/

18:00 El cantante y pianista estadunidense Ben Folds tendrá una sesión livestream por su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/ BenFolds

18: 00 Jesse & Joy realizarán un concierto en línea, en el que presentará su nuevo disco, en su cuenta oficial de Instagram https://www.instagram.com/ jesseyjoy/

18:30 El cantante británico Paul Potts, conocido por participar en el reality Britain’s Got Talent, tendrá un concierto online en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ paulpottsmusic/

18:00 El músico de rock, funk y soul Anthony Rosano, ofrecerá un concierto en línea desde su canal de YouTube https://www.youtube.com/ channel/UCReWmdmzlKUwEb7pN3xQ- Yg

19:00 La banda estadunidense de rock Hold Close dará un concierto en línea por el siguiente link https://www.instagram.com/ thenoise/

19:00 La súper banda de rock Dead and Company tendrá una presentación en línea a través de su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ DeadandCompany/

19:00 El cantante estadunidense Blake Shelton ofrecerá un concierto livestream por el siguiente link https://www.facebook.com/ CircleAllAccess/

19:00 La estrella de country Jameson Rodgers dará un show en línea a través de su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/ jamesonrodgers/

19:00 La cantante de pop Camila Cabello realizará un enlace online para compartir con sus fans por el siguiente link https://www.tiktok.com/@ camilacabello

20:00 El dj estadunidense Gryffin dará un espectáculo en línea a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/ channel/ UCHorTItZofG0Bz2hbojyUpw

21:00 Se realizará el evento virtual de música electrónica Decibel House Party a través del siguiente link https://www.twitch.tv/ snakesxladders

21:00 El cantautor estadunidense Lee Brice ofrecerá un concierto en línea por el siguiente enlace https://hopeforthecity.tv/

21:00 La cantante de música regional mexicana Diana Reyes dará un concierto en línea por el siguiente enlace https://www.facebook.com/ gobtijuanamx/

22:00 El aclamado dj Diplo ofrecerá un livestreaming a través de sus cuentas ocifiales de Instagram y YouTube denominado Coronight Fever https://www.instagram.com/ diplo/

22:00 La banda de rock The Black Moods dará un concierto en línea por su perfil oficial de Facebook https://www.facebook.com/ TheBlackMoods/