Cartelera online #QuédateEnCasa (4 de abril): Inicia el Far Away Togheter

Durante los últimos días, el mundo artístico y de entretenimiento se ha dado a la tarea de organizar actividades para convocar a la sociedad a no salir de casa. Es por eso que en Crónica nos dispusimos a intentar hacer una agenda diaria sobre los eventos en línea o livestream que nuestros lectores podrían ver desde la comodidad de su casa.

A continuación el listado que tenemos para este viernes:

MÚSICA

Todas las mañanas Manu Chao publica en sus cuentas oficiales un tema de su repertorio grabado desde su casa bajo el título de Coronarictus Smily Killer Sessions

11:00 De manera regular la cantante Soffie Tukker hace un show mañanero en sus redes sociales

12:00 Concierto de Silja Sol por https://verftet.no/program/

14:00 Concierto Online R3venta2 Fest en los que participan diversos talentos como Dharma, Los Barba Kings y La Skandalosa Tripulación por www.facebook.com/R3VENTA2

15:30 A través de la página de Facebook de Duncan Dhu se realiza el encuentro Songs For An Ewan Day que incluye la participación de artistas como Mikel Erentxun, Coti y La Sonrisa de Julia, entre otros

16:00 La página de Facebook La Buena Trova y Más transmitirá un concierto pregrabado de Silvio Rodríguez

19:00 Concierto de Charly Zuñiga, integrante de La Academia, a través de Eliot Channel de YouTube

20:00 Concierto de Los Tucanes de Tijuana por www.facebook.com/gobtijuanamx/

20:00 La agencia TSM comienza su evento Live Streaming llamado Far Away Togheter con presentaciones diarias hasta el 20 de abril. Ahí participarán cantantes como André VII, Hello Seahorse! Y Chetes, por mencionar algunos. Se verán por www.farawaytogheter.tv

TELEVISIÓN

HBO estrena la película Había una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino

Fox Premium Movies estrenará la película Maestras del engaño, protagonizada por Anne Hathaway y Rebel Wilson

Fox Premium Cinema estrenará la película El hilo fantasma, protagonizada por Daniel Day-Lewis yVicky Krieps

10:30 A través de Fox Channel se emitirá un maratón con X-Men 2, X-Men 3: La batalla final, X-Men: Apocalipsis, X-Men: Orígenes de Wolverine y Logan

16:00 El canal Fox Premium Action trinsmitirá la nueva edición de WWE: Wrestlemania 36

22:00 El canal TNT estrena la serie Monzón, sobre el máximo boxeador argentino

22:00 El canal Lifetime estrena la película “Conocido desconocido”

