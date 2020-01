Caso García Luna tiene más trascendencia que Odebrecht: AMLO

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que el caso del exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, "tiene la misma trascendencia o mayor" que el de Odebrecht y se debe investigar "a fondo y conocer toda la verdad".



El lunes, medios mexicanos informaron que García Luna, quien es acusado de traficar droga y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, negocia un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para evitar el juicio.



"(El caso) tiene la misma trascendencia, o posiblemente más, que el caso (del escándalo de corrupción internacional) Odebrecht. Estamos hablando de asuntos de seguridad y violencia en los que perdió la vida mucha gente. Es un caso que amerita ir a fondo", dijo López Obrador durante su conferencia matutina en Ciudad de México.



Además lo calificó de "una oportunidad para aclarar muchas cosas" y expresó el deseo de que "se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados tanto del Gobierno de Estados Unidos como de México".



Recordó que hubo operativos que se hicieron de manera conjunta como el Rápido y Furioso para rastrear armas ilegales (2009-2011), "y no nada más tiene que ver con funcionarios del Gobierno de México".



El mandatario mexicano dijo que el caso de García Luna "ayudaría mucho a transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas y el tráfico de armas, con la delincuencia que afecta tanto en Estados Unidos como en México".



Destacó que el caso "puede significar un cambio en la relación (entre ambos países) para que de esa forma las autoridades de las dos naciones se atengan a la legalidad y la transparencia, y que no haya acuerdos en los sótanos del poder".



"Ir a fondo en este caso sería de gran utilidad para avanzar en este caso", abundó.



López Obrador dijo que su Administración solo busca justicia y no persigue a nadie puesto que no son "cómplices de nadie y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad".



El pasado viernes, la jueza de Nueva York Peggy Kuo denegó poner en libertad bajo fianza a Genaro García Luna, quien fue ministro de Seguridad de México durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), acusado de narcotráfico y de mentir para obtener un pasaporte estadounidense, cargos de los que se declaró "no culpable".



La Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York acusa a García Luna, que fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas (Texas), de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos y otro por falso testimonio.



El viernes, García Luna compareció en la vista, que solo duró unos 15 minutos y en la que estuvo asistido por una traductora, vestido con una sudadera gris y pantalones crema, durante la cual recibió el apoyo de su esposa y dos hijos, que lo animaron pidiéndole "valor" ante el proceso abierto en su contra.