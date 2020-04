CCE, el único contrapeso

En este Jueves Santo Inédito en el mundo por la cuarentena provocada por el coronavirus vemos imágenes insólitas como la de la Plaza de San Pedro en Roma donde el Papa Lanza sus mensajes y Oraciones al vacío, es un buen momento para reflexionar y precisamente para eso escucho a Leonardo Boff, Ex sacerdote franciscano y ecologista Brasileño y para mi punto de vista el verdadero creador de la Teologia de la Liberación, donde claramente nos hace reflexionar sobre el cambio del mundo y que las democracias actuales ya no funcionan donde hace énfasis en que lo que nos podrá salvar ahora son la solidaridad social la corresponsabilidad y la compasión y en su análisis considera que los 2 únicos Presidentes del Mundo que están a la altura de las circunstancias son Macron en Francia y Putin en Rusia muy interesantes sus reflexiones que les recomiendo seguir de cerca aparte no es ni conservador ni fifi todo lo contrario yo diría una mente extraordinariamente brillante en un mundo Hueco.

Regresando a lo terrenal a mi Pais Mexico esta semana sin lugar a dudas todos los aplausos se los lleva Carlos Salazar Presidente del CCE quien ha estado a la altura de las circunstancias felicito su llamado al Acuerdo Nacional en Favor de Mexico para enfrentar la pandemia del COVID 19 y salvaguardar el empleo, los salarios e ingresos de la familia, donde también invita a los Sindicatos y a la Sociedad Civil a sumarse,con esto el CCE y en concreto los empresarios del país se vuelven el único contrapeso real a la 4T con propuestas concretas para salvar a Mexico de la catástrofe que se nos viene con un decrecimiento del PIB de 10%. Muy decepcionante los partidos de oposición,que ni a paleros llegan,PAN de Marko Cortes da Vergüenza y el PRI de AMLITO Moreno ya mas parece una Asociación Civil que un partido el único que esta dando pelea es Movimiento Ciudadano la Carta de Dante impacto en la sociedad, donde por cierto menciona a Enrique Gonzalez Pedrero quien hace una semana mencione como el que introdujo a la Masonería a Lopez Obrador, Dante lo sabe porque el también es Masón y a el lo inicio Don Fernando Gutierrez Barrios “El Pollo” para los cuates, y claramente entre lineas se lo recuerda al Presidente, el Gobernador Alfaro también se ha puesto las pilas,del PRD ya ni me acordaba que existía y la chiquillada da pena ajena.

El CCE vuelve a sus orígenes donde por cierto mi Padre fue fundador y Presidente posteriormente de la CONCANACO a la que llega por el apoyo indiscutible de los empresarios de Monterrey que hoy vuelven a tomar las riendas del Sector Privado Nacional como las tomaron en los tiempos de Luis Echeverria y Jose Lopez Portillo, la historia es cíclica y se repite los Clouthier,Coindreau,Sada, Sanchez Navarro de ayer son los Carlos Salazar,Toño Del Valle,Paco Cervantes de hoy, donde el sector privado tiene la gran responsabilidad de sacar al país a flote ante la ausencia de apoyos reales para las pymes y mipymes y donde no se ve porque no existe una estrategia oficial para reactivar a la planta productiva del país algo verdaderamente preocupante porque con dádivas y apoyos al voto asistencialista el país no va a salir adelante se necesita una cirugía mayor no aspirinas,estas malas decisiones le van a salir carísimo a los mexicanos y el año que entra se vera reflejado en las urnas, la popularidad sigue a la baja y el rompimiento con el sector empresarial es brutal por mas que lo quieran ocultar ya no existe confianza entre ninguna de las partes se me figura a los divorcios donde lo ultimo que quieres ver en el mundo es a tu ex.

Quiero Agradecer al Presidente Lopez Obrador el haber leído mi articulo de la Semana Pasada titulado “AMLO el Roosevelt Mexicano” y haberlo incluido en su mensaje a la Nación del Domingo Pasado por lo menos en el tema Roosevelt coincidimos totalmente.

El Rincón del Yayo

Hoy voy a hablar de un Restaurante que hizo historia en el centro histórico de nuestra ciudad y me refiero al famosísimo Prendes el cual fue fundado en el año 1892 en plena época porfirista por los hermanos asturianos Manuel y Rafael, pocos saben que el establecimiento se erigía donde hoy se ubica el majestuoso Palacio de Bellas Artes pero tuvo que ser reubicado a la Calle 16 de Septiembre, es famosa la anécdota del ingreso de Emiliano Zapata con todo y caballo para disfrutar de un buen filete.El famoso Chef todos los días partia al Mercado de la Merced y al de San Juan para adquirir productos como carne,mariscos y vegetales. platillos como el filete Prendes, los sesos a la mantequilla negra, los escamoles a la hidalguense y los gusanos de maguey lo hicieron un lugar obligado entre los capitalinos,por cierto este ultimo platillo era el favorito de Diego Rivera. David Alfaro Siqueiros,Frida Kahlo,Octavio Paz, Maria Felix, Cantinflas, Trotsky e incluso Walt Disney llegaron a disfrutar de los platillos y bebidas que ofrecía diariamente el Restaurante.

El Prendes fue pionero en servir vino mexicano concretamente los vinos Santo Tomas,lamentablemente el Prendes cerro sus puertas en 2002, me toco la suerte de conocerlo e ir en varias ocasiones y siempre se encontraba uno con alguien importante ya sea empresario,político artista torero o deportista el Prendes nunca perdió su estilo hasta su ultimo día en este Gran Centro Historico de la Cdmx.

Sin mas por el momento sigue la fase 2, quédese en casa, es cuanto.

