C.C.P. La cuarta transformación

Llegó el primer año de la administración federal surgida de una necesidad de cambio expresada en las urnas, para algunos un escarmiento a la clase política que había saqueado a este país o que no había sido congruente con sus planteamientos históricos de lo que harían una vez llegando al poder. Hasta diciembre de 2018, México había sido gobernado por dos partidos nada más, hoy uno con apenas 5 años de vida está al frente del gobierno.

Acciones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la guerra contra el huachicol, el pleito con las constructoras de gasoductos, el plan de negocios de Pemex, así como los abrazos no balazos, forman parte de algunos de los temas más discutidos y algunos también muy criticados por los columnistas, la oposición y un sector de la población, principalmente aquellos que no votaron por el actual presidente, quien sigue siendo un político controvertido y fiel a sus convicciones.

AMLO no ha hecho nada que no haya advertido, tanto en sus discursos de campaña, como en su libro publicado previo a las elecciones de 2018. López Obrador es un hombre que no cambió con el poder su forma de pensar, ni su vida austera que ha logrado reflejar en su administración, terminando con muchos de los excesos que se vivieron en gobiernos pasados y de los que ya estaban hartos los electores. Así también ha emprendido una lucha frontal contra la corrupción, sin necesidad de tanto andamiaje como se simuló en la administración pasada, dando resultados con las instituciones ya existentes.

En seguridad aún hay mucho por hacer y el presidente ha aceptado que no estamos en el mejor de los escenarios, sin embargo se mantiene como un pacifista, convencido que el problema no se arreglará declarando otra guerra frontal a la delincuencia organizada, sino atacando las causas de fondo, una estrategia que junto con la Guardia Nacional, requiere urgentemente de resultados tangibles, porque hay preocupación justificada a lo largo del país.

La economía pasa momentos difíciles, el consumo trata de mantenerse pero aún el inversionista nacional y extranjero no acaban de animarse, mientras que hay subejercicio del propio gobierno federal. La ratificación legislativa del T-MEC para antes de terminar 2019 o a principios de 2020 sería una gran noticia para el gobierno y sin duda un logro de AMLO quien junto con el Canciller Ebrard y su equipo han cabildeado intensamente su ratificación.

La gran ausente de esta transformación es la sociedad, no me refiero a la que organiza marchas o bloquea vialidades e instalaciones públicas, sino a los ciudadanos que, en general, tampoco cambiamos nuestros hábitos de conducta para hacer un mejor país. El amor por la patria debe traducirse en acciones ciudadanas positivas dentro de su entorno inmediato.

Por otro lado, varios gobiernos estatales y municipales han dejado de hacer lo que les toca, y señalan como responsable al gobierno federal, con lo que se deslindan y pretenden que las cosas malas que hacen o las buenas que dejan de hacer, las pague otro, políticamente hablando.

A un año del gobierno de AMLO, se mantienen las expectativas de cambio, algunos ya empiezan a darse, en otros aún no se visualiza claramente la estrategia. En este primer año, el presidente ha dado muestras de que la austeridad llegó para quedarse, que la corrupción se está atacando y que le ocupa más, por el momento, que haya ingresos más equitativos que crecimiento económico... Así arranca el segundo año de la 4T.

