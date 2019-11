Celebra el Presidente continuidad de Graue en la UNAM

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la continuidad de Enrique Graue como rector de la UNAM, aunque reprochó la violencia al interior de la institución universitaria, en especial de encapuchados…

“Reprobamos todo lo que signifique la utilización de la fuerza y recomendamos no caer en provocaciones”, dijo en referencia a los constantes episodios hostiles en CU y en las distintas preparatorias de la Máxima Casa de Estudios.

“Son grupos que se van aislando por ese tipo de actitudes. La mejor manera de enfrentar estos problemas es no cayendo en la provocación, la misma ciudadanía les va retirando el apoyo porque en estos casos ni siquiera son causas justas”.

Su modo de operación, dijo, consiste en taparse la cara, chocar, irrumpir y cometer excesos, sin pliego petitorio de por medio.

“Eso no es propio de una corriente de izquierda, tiene que ver más con el conservadurismo. Se dicen: ‘anarquistas’. No, que no ofendan a los Flores Magón, ellos no actuaban de esa manera, estaban luchando desde el periodismo, de la organización social; tuvieron que ver en las huelgas de Cananea, de Río Blanco, de los movimientos sociales”.

“Imagínense, los magonistas, el movimiento anarquista nacional que aportó tanto para la transformación de México, quemando una bandera. Entonces, no caer en provocaciones. Y además ¿para qué se tapan la cara?”.

En torno al trabajo de Graue, quien protestó ayer para su segundo periodo, refirió: “Me da gusto que de manera democrática se haya decidido apoyarlo. Lo vi en la ceremonia en la que se entregaron los premios de arquitectura e ingeniería y lo felicité”.

Con la UNAM, apuntó, el gobierno federal colabora de manera coordinada:

“Con absoluto respeto a la autonomía universitaria, pero hay cooperación, sobre todo en la elaboración de proyectos; la UNAM está contribuyendo en apoyar al gobierno en proyectos, tanto el Instituto de Ingeniería como la Facultad de Arquitectura y otras instituciones universitarias”.