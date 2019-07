Celebración austera de Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, celebrará 200 días de Gobierno esta semana. Y por ello, el próximo domingo 21 realizará un informe en la plaza Tlatelolco. “Ya hicimos uno de 100 días, ahora va el de 200, antes de septiembre”, dijo. La mandataria aclaró que no se trata de un festejo sino de un ejercicio de rendición de cuentas y que el costo del evento y su logística será menor. No brindó detalles, ni adelantó si habrá bailongo, lo único que garantizó es que los gastos para el evento serán transparentados. Festejo austerito.

Educación ambiental obligatoria

A quien se le ha visto muy preocupada y chambeando con el acelerador a fondo para sacar los temas medioambientales es a la coordinadora del Verde en Congreso. Sí, a la diputada Teresa Ramos le urge que su iniciativa tome fuerza para que dentro de las escuelas de nivel básico se imparta una materia de educación ambiental a partir del próximo ciclo escolar, que sin duda le hace falta a la mayoría de los capitalinos.

El confuso de Orta

Tan desesperado e intranquilo se encuentra el jefe de la Policía, Jesús Orta, por no resolver el tema de inseguridad, que no puede dormir a pierna suelta y ocupa el tiempo de insomnio para enviar mensajes intimidatorios a los reporteros críticos. Nos cuentan que el funcionario no soportó que ventilaran las contradicciones en las que ha caído y las fallas de sus agentes, tras el asesinato de un joven a cuadra y media de sus oficinas, en la Zona Rosa, que el sábado por la noche de forma desesperada le lanzó una advertencia al reportero @c4jimenez: “Sigue pasándote de lanza conmigo”, y, como para causar más temor, remató: “No es juego”. El mensaje salió de la cuenta personal de Twitter @jesusorta, desde donde celebra todas las acciones que realiza la jefa de Gobierno. Horas después de que el reportero le preguntó sobre el motivo del mensaje: “¿Por qué me dice eso, Secretario? No entiendo”, Orta escribió que todo se trató de “una confusión” y ofreció una disculpa. Entonces, si se trató de un despiste y no amenazó al reportero, habría que preguntarle a quién iba dirigido el mensaje. Sean peras o manzanas, hay quien dice que Orta no llega al plazo del año que él mismo se dio. ¿Será?

En la Prosoc, pura displicencia

Y donde de plano no atan ni desatan es en la Procuraduría Social de la Ciudad de México. La dependencia no ha podido solucionar un problema entre condóminos de Tlatelolco, por algo tan sencillo como la ruptura de un desagüe. El problema, nos cuentan, es que quienes afectaron a los vecinos son un policía y una ministerio público y pues ahí, ni meter las manos. La cosa se pone mejor cuando descubrimos que un funcionario de la Prosoc, es también el Jefe de la Unidad Departamental de Cultura Condominal de la misma. No cabe duda que para el Gobierno de nuestra hermosa ciudad la comunicación y la rendición de cuentas no son temas a considerarse.

