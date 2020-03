Celebran el metal sin precauciones

El festival Hell and Heaven celebró una década de historia con una jornada que no tomó cautela contra el coronavirus.

La apuesta por el heavy metal derrotó este sábado 14 al pánico por el Covid-19. Miles de seguidores del metal no fallaron a la cita por los diez años del festival ni por estar por primera y última vez con una de las bandas más importantes del género: Manowar.

Un hecho histórico reunió desde medio día a fanáticos de toda la República y de otras naciones en el Centro Dinámico Pegaso tras cambiar la sede original y después de la psicosis del coronavirus, de la cual el festival no se molestó en tomar medidas preventivas mínimas, como cubre bocas o gel antibacterial.

El ambiente desde la central de autobuses y los puntos cercanos al Centro Pegaso,ubicado en el Estado de México, así como dentro de las áreas del festival indican una sola cosa: celebración. Así lo constatamos tras ver a los hermanos Cavalera que aunque ya no son Sepultura se esforzaron por parecerse a lo que registraron en la historia del metal, ahora bajo el nombre Max & Igor back to roots.

En territorio local, el líder de Inspector, Big Javi, demostró que no sólo el ska es lo suyo, y aunque tenga look rockabilly sabemos que es un todo terreno del rock and roll, hoy provocó y gustó a la gente hard con su proyecto 7 Negros. Bajo el primer atardecer infernal del año, desde el cielo desfilaron Powerwolf, Anima Tempo, Static X.

Los suecos de Ammon Amarth complacieron con su metal melódico a los cientos de seguidores que portaban sus camisetas, mientras que en el escenario Hell, Phil Anselmo recurrirá a un setlist que hará que Pantera esté de vuelta en la mente de los asistentes.

El coronavirus no estuvo presente en la primera jornada del festival, únicamente algunos cubre bocas recordaron la pandemia, y las burlas de algunos cantantes en el escenario como Asesino. Y aunque para este domingo el panorama es más desolador por las cancelaciones de bandas, a la que se sumó Cypress Hill, para este sábado en el festival la música fue la prioridad.