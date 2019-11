Celebran la cultura afrodescendiente en México

Con el propósito de mostrar la música, gastronomía, celebraciones y bailes de diversas comunidades del país, es que Canal Once presentó su nueva producción Afroméxico, una serie documental que se estrenará el próximo 12 de noviembre en punto de las 20:30 horas.

“Muchos no conocen la situación actual de su país, y nos referimos un poco a la parte de las aportaciones culturales que tenemos y que han existido por años. México es uno de los países con una gran cantidad de historias, una de ellas, es la de todas aquellas comunidades afrodescendientes, que la mayoría pareciera que no saben que existen”, expresó durante la presentación la productora Susana Harp.

Por su parte, la directora y guionista Ana Cruz expresó: “Fue un viaje de exploración, de descubrimiento, de muchísimo aprendizaje (…) Lo que tratamos de hacer es invitar a esas voces a platicarnos su historia, a visitarlos y decirles: cuéntenos su historia, porque estamos listos para oírlos para volverlos visibles ante todos los mexicanos”, destacó”.

La serie reflexiona cómo desde que fueron arrancados de África para ser traídos a México como esclavos, diversos grupos de afrodescendientes se asentaron en regiones de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Coahuila y Ciudad de México, dejando huella a través de su gastronomía, vestimentas, ceremonias religiosas, medicina tradicional, bailes y cantos.