Centros de Integración Juvenil luchan contra "la otra pandemia": la salud mental

“En medio del confinamiento por la pandemia del COVID-19, lo primero que deben saber las personas es que es normal que en estos momentos nos sintamos tristes, angustiados, ansiosos, enojados… El aislamiento social que vivimos, nos cambió la vida a todos de un momento a otro, y el manejo de las emociones en el ser humano, es de lo más difícil a lo que nos podemos enfrentar”, asevera Carmen Fernández Cáceres, directora general de los Centros de Integración Juvenil (CIJ).

Con la experiencia que los años han dejado al equipo de profesionales de estos centros de atención contra las adicciones, el “ejército” de profesionales se mantienen al frente de batalla luchando contra “la otra pandemia” que estamos viviendo, la salud mental, y atender los estragos emocionales y pisicológicos a un incalculable número de personas en todo el país que pudieran estar padeciendo a consecuencia del coronavirus.

En entrevista con Crónica, la doctora Fernández Cáceres asevera que el distanciamiento social no fue un impedimento para seguir dando lo mejor de sí mismos a quienes más los necesitan, aunque la forma de trabajar cambió, con el distanciamiento social, en casos necesarios ofrecen consultas presenciales en los CIJ que siguen abiertos, por una guardia que se va rolando y en horario de atención hasta las 4 de la tarde, aunque la mayoría son vía telefónica, para garantizar la seguridad y salud tanto del terapeuta como del paciente.

Admite que esta situación de encierro ha llevado a cientos de pacientes de los 120 Centros de Integración Juvenil que hay en todo el país a recaídas, a pesar de que ya habían sido dados de alta, y es que es difícil mantenerse firme en la lucha contra las adicciones cuando el grupo de apoyo no puede reunirse, y a ese 50 por ciento de los casos no se les deja solos, y el acompañamiento continúa.

En una suma de esfuerzos de diferentes instituciones, los CIJ colabora a través de la Línea de la Vida desde donde apoyan con 150 terapeutas.

Además de atender a jóvenes y adultos en recuperación, también están dando respuesta a miles de llamadas que se han generado a lo largo de estas semanas de confinamiento.

Es así, señala la doctora Fernández Cáceres, como se montaron en la modernidad todo lo que da y además de atender a pacientes vía telefónica a través del 52-12-12-12, también atienden a través de redes sociales, a las cuales están conectados 500 mil jóvenes que reciben asesoría, así como cientos de llamadas que son canalizadas por el número de emergencia nacional 911, a las diferentes instituciones con base en la necesidad del paciente.

Así, se brinda atención a través de WhatsApp en los números 55-18-56-27-24, 55-30-69-00-30 o el 55-18-56-52-24, así como videollamadas videoconferencias, “aunque no todos tienen los planes telefónicos contratados para usar las redes sociales o el teléfono ya que las terapias pueden durar desde media hora hasta dos horas”.

En la última semana, señala, han atendido casi 3,000 llamadas canalizadas y la mayoría son para solicitar información respecto al COVID-19, “es la angustia de la gente ante el temor de estar enfermos, también nos habla mucho hipertenso, diabético, obesos y en caso de síntomas son canalizados al centro de salud más cercano”.

Tenemos mucha gente estresada, alterada, la enorme diversidad de familias que hoy en día tenemos: madres solteras, parejas solas, matrimonios o madres o padres solteros con hijos chicos, adolescentes y este confinamiento ha alterado la vida de todas las personas. Están los jóvenes que ya no pueden ver a sus amigos, los que tienen conflictos con sus papás, quizá parejas en proceso de divorcio…. Familias que vivían juntas, pero no convivían las 24 horas del día, y hoy esa convivencia se dificulta.

El entorno no es sencillo si agregamos que las personas trabajadoras tampoco pueden ver a sus compañeros de empleo, las rutinas han cambiado, estamos en medio de mucha información, a veces alarmista… todo esto genera incertidumbre, ansiedad, temor y todos estos sentimientos hay que expresarlos, para idesahogarse.

DIVERSAS PERSONALIDADES, ATENCION PARA TODOS

La directora general de los Centros de Integración Juvenil, enfatiza que ante una situación como la que estamos viviendo, a veces no se pueden controlar los sentimientos, “y eso va generando más angustia, más ansiedad, más estrés, enojo, soledad, y habrá quienes puedan controlarlo, otros no y entonces se dan episodios de violencia familiar, aumenta el consumo de alcohol, adicciones y si no se tiene acceso a estos, la situación se torna más violenta, más ansiosa”.

“Hemos tenido muchas llamadas de gente que ha recaído en las adicciones por este proceso de ansiedad y es que en condiciones como las actuales por lo regular la gente vuelve a conductas que en algún momento consideraron que les habían sido útiles, gente que ya no consumían vuelven a hacerlo, hay gente que está habituada a tranquilizarse con el alcohol, como la cerveza, pero ahora la falta de cerveza les produce ansiedad… 30 por ciento de las llamadas que recibimos son por fuertes episodios de estrés”.

A través del 911, se canalizan llamadas, de tal suerte que en Quintana Roo, por ejemplo, las llamadas de Cozumel, se atienden ahí mismo, las de Playa del Carmen, igual, o Cancún, “y esto lo vamos a empezar a implementar en Nuevo León, Baja California Sur y Ciudad de México”

“La gente debe saber que cada quien maneja sus emociones de manera diferente e incluso hay quienes no saben manejarlas y requieren apoyo para externar todos esos sentimientos porque entonces viene un desahogo de saber que alguien te está escuchando”.

PERSONAL DE SALUD: LA LUCHA DIARIA CONTRA LA MUERTE

El otro frente que no se descuidar, advierte, y que se atiende en coordinación con el Instituto Nacional de Psiquiatría, es el apoyo al personal de salud, a través de un cuestionario para valorar la salud mental en los trabajadores del sector salud, qué tan angustiados o deprimidos están, o si están consumiendo alcohol, consumiendo más tabaco o algún medicamento con el que tienen mayor contacto y determinar el tipo de apoyo que necesitan.

El personal médico tiene que estar tranquilos, por la gran carga de estrés a la que están sometidos, se están enfrentando a una enfermedad difícil, los hospitales están llenos, los servicios de urgencias.

“Médicos, doctoras, enfermeras, camilleros, todo ese personal de los hospitales en estos momentos están dando lo mejor de sí, están muy cansados, no están durmiendo bien, están teniendo estrés postraumático de ver tanta muerte, sabemos de historias de lo difícil que es decidir entre si desconectan a alguien y le ceden el ventilador a otra persona o a quién se lo ponen esto es una confrontación con la vida y la muerte de una manera muy dura, están viviendo bajo enormes cargas de estrés, miedo a las agresiones, y nosotros debemos recordarles que están dando lo mejor de sí mismos”.

La respuesta que se está dando desde el Instituto Nacional de Psiquiatría es medicar, si así lo requieren, sino apoyo psicológico de diferentes maneras para que se tranquilicen, que se sientan mejor.

Refiere que hay muchas técnicas para el manejo y control de estrés técnicas de relajación desde ejercicios de respiración inhalar y exhalar profundamente, así como yoga, técnicas de relajación, así como procurarse una buena alimentación, hacer algo de ejercicio y dormir a las horas adecuadas.

