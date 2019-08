“Cerco evita propagación de sarampión”

Al salir de su participación, Alcocer Varela afirmó que gracias a un cerco sanitario obligatorio se ha evitado la propagación del sarampión, y no ha habido una extensión en el Estado de México, donde se ha detectado su presencia, aunque admitió que no se está cubriendo toda la vacunación desde el año pasado, y se trata de una situación que se ha enmarcado a nivel en varios países.

“La vacunación, como ya se anunció, es buena; la segunda vacunación, el refuerzo, no en todos los casos se ha logrado, pero es suficiente para tener tranquilidad de que esto no se va extender, principalmente por la labor sanitaria de cerco epidemiológico”, aseguró el funcionario federal.

También precisó sobre el Fondo de Riesgos Catastróficos que persiste en la iniciativa y va a seguir, y no sólo económicamente, no sólo el monto del dinero, sino la figura está ahí presente.

Llamó a los patronatos a seguir apoyando al sistema de salud, “porque contribuyen con un apoyo económico que sí es importante, sustancial, varias fundaciones, varios componentes de ahí, varias empresas lo hacen en una forma muy notoria y sin intereses, pero no van a desaparecer, esos son bienvenidos, y se fortalecerá”, indicó.