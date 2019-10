Chapultepec tendrá nueva feria; definirán en consulta su diseño

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en un mes se concretará un nuevo proceso (un concurso con nuevas bases) para la operación de una feria en Chapultepec.

Y para que la ciudadanía participe, anunció la realización, a partir de hoy, de una consulta en la que se podrá opinar qué tipo de feria se quiere para la capital.

“Preparamos un concurso internacional para invitar a empresas reconocidas para establecer un parque de diversiones digno para la Ciudad”, indicó la mandataria.

Y agregó “Nuestro objetivo es que en el menor tiempo posible, máximo un mes, estemos sacando nuevas bases, un concurso de unas nuevas bases para que este espacio pueda ser operado por una empresa”.

Sheinbaum adelantó que para este nuevo proceso de operación se deberá realizar una valoración integral para determinar si todos los juegos se encuentran en buenas condiciones, de lo contrario deberán ser reemplazados.

Asimismo informó que través del portal Plaza Pública de la Agencia de Innovación, los capitalinos podrán opinar sobre lo que les gustaría que tuviera la Feria.

Con respecto a la investigación que la Procuraduría de la Ciudad de México está realizando, explicó que en materia penal los probables responsables serían el dueño de la empresa operadora de la Feria de Chapultepec y los encargados del mantenimiento de juego e inclusive comentó que se investigará la participación de la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Aquí lo que muestra el peritaje de la Procuraduría es que en la operación diaria no siguieron ni siquiera las normas que tienen planteadas. Puedes hacer una revisión anual y en ese momento puede estar bien el juego, pero día a día se va desgastando y tienen una bitácora, había 20 puntos donde quien hace la revisión dice ‘ok, ok, no, ok, no, ok, no, ok’; entonces, en esa revisión diaria, cuando se ve que no estaba cumpliendo con el mínimo mantenimiento, el juego no debió haber operado”, mencionó la mandataria en conferencia de prensa.

Por ello, Sheinbaum reiteró que a pesar de que la Feria “es un icono de la ciudad” debía de operar adecuadamente para garantizar la seguridad de todos sus visitantes. “Quien tenía concesionada la Feria actuó de manera irresponsable. Ayer la Procuraduría informó que no fue un accidente, sino que por falta de mantenimiento de este juego ocurrió este lamentable incidente”.

Por su parte, Marina Núñez, secretaria del Medio Ambiente indicó que la Feria de Chapultepec operaba bajo un permiso para el uso, gozo, y aprovechamiento temporal de distintos tipos de instalaciones, el cual es expedido por la Secretaría de Medio Ambiente. “En este caso de la Feria de Chapultepec, este permiso se otorgó a esta empresa para que pudiese renovar su trabajo en la Feria durante 10 años. Se otorgó el 1 de diciembre de 2017”, explicó la funcionaria.