Checo Pérez confía en ser más competitivo en el 2021

El piloto Sergio Pérez se dijo consciente de que la extensión de contrato por tres años que firmó en agosto pasado con Racing Point puede ser su último dentro de la Fórmula 1, en la cual compite desde 2011.

“Soy consciente de que este puede ser mi último contrato, pero tres años es mucho tiempo. Esperemos y veamos”, mencionó el integrante de la escudería británica.

Admitió que un par de ocasiones pensó su extensión de contrato con Racing Point, al que llegó en 2014 cuando Force India, pero al conocer que en 2021 existirán cambios en el reglamento confía en que puede ser más competitivo en el Gran Circo.

“Pensé en ello (renovación) un par de veces, un par de semanas, pero cuando vi todo lo que está pasando lo decidí. He estado aquí durante seis años, y cuando pienso en el potencial que tiene este equipo, realmente quiero tener éxito aquí, y... por eso decidí optar por ese acuerdo, y mirar hacia delante”, dijo al portal Motorsport.

Con contrato hasta 2022, Checo Pérez Mendoza anhela tener mayores posibilidades de luchar por podios y hasta por las victorias una vez que en 2021 la F1 pueda dar un giro y tenga una parrilla más equilibrada.

“Los podios definitivamente son un objetivo. Hay un cambio masivo de reglas para 2021, hay muchas cosas que están sucediendo entre bastidores, hay mucho trabajo en marcha. No veo ninguna razón por la que no podamos tener éxito”, declaró. “Espero tener un par de podios más y con suerte un par de victorias”.