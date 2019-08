Checo Pérez se retiraría en 2021, de no tener mejores resultados

El piloto mexicano de Racing Point, Sergio Pérez dejo entrever la posibilidad de retirarse de la Fórmula 1 en 2021, si entre la presente temporada y la próxima no obtiene buenos resultados que le permitan subir al podio de algún Gran Premio, publicó el portal Racer.

Checo Pérez, en entrevista para dicho portal del deporte motor, expresó que “He estado aquí durante un tiempo, pero nunca se sabe lo que puede pasar en la Fórmula Uno. Sé que no me quedaré aquí muchos años más. En realidad, menos de lo que ya he estado en la Fórmula Uno”, comentó.

“Nunca se sabe, pero me digo a mí mismo que si para 2021 no estoy luchando por podios y no veo que voy a tener esa oportunidad, entonces no estaré aquí más tiempo”, agregó Pérez, quien se declaró muy contento en el equipo Racing Point, pero confirmó que no ha dejado de buscar otras escuderías.