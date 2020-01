Chetes recupera el sonido artesanal en Odisea Magnética

Luis Gerardo Garza Cisneros, conocido artísticamente bajo el seudónimo de Chetes, es una de las voces más memorables de la escena alternativa en México. Cimentando su carrera a través de proyectos tan interesantes como Zurdok, banda adelantada a su tiempo y que cambió radicalmente la forma en que se concebía el rock nacional a mitad de los noventa. Pasando por Vaquero, hasta llegar a su carrera solista, donde se ha destacado por lanzar canciones y discos icónicos que lo convierten en uno de los proyectos más exitosos en la última década.

Odisea Magnética, es el nombre de su quinto disco, un álbum distinto desde la manera en que fue concebido.

Chetes, regresó al génesis de la grabación de estudio, optó por dejar de lado los recursos digitales para entregarse a lo análogo. Un proceso arduo y complicado que ha dado como resultado un sonido peculiar y escaso en está época.

“Quería regresar a un punto mucho más puro, creo que en las producciones actuales se ha perdido como ese factor humano, donde se replican técnicas de grabación, edición y donde las voces suenan con mucho auto tune, todo por esa búsqueda de lo perfecto. Así que empecé a trabajar en esta máquina de 16 tracks, quería un disco más compacto donde todos los elementos dentro del disco fuesen distinguibles”, comentó a Crónica.

Hace años que los estudios de audio se convirtieron en una sala de digitalización sonora, hay poquísimos artistas en el mundo arriesgando y apostando de nuevo por lo análogo. En primera instancia por el elevado costo que implica emprender un trabajo tan cuidadoso, además de la dificultad técnica, pero que sin duda al final del día vale muchísimo la pena.

“Con ese concepto empecé a trabajar, acondicionar mi estudio fue todo un show, poder hacer que la maquina funcionara y poder conseguir las cintas indicadas para la grabación. Fue un proceso de aprendizaje, porque es algo totalmente independiente, pero cuando escuché la batería y los instrumentos, supe que ahí estaba el sonido que buscaba”, explicó.

Chetes ha sido uno de las artistas que ha vivido de primera mano, el vertiginoso cambio de la industria musical. Con su primera banda, Zurdok, logró grabar con el ostentoso respaldo económico que las disqueras tenían el lujo de dar a los proyectos dentro de sus filas. Sin embargo, los tiempos han cambiado y todo artista tiene que adaptarse para sobrevivir.

“Creo que no hay mejor momento para hacer música que ahorita. La facilidad que tiene cualquier artista para grabar un disco desde su baño con una calidad aceptable es algo que se me hace increíble. Pero también tiene sus contras, ya no existen esos grandes presupuestos que te permitían añadir muchísimos instrumentos u orquestas a tus discos, y es una pena que eso se haya perdido. Pero me parece que son más los aspectos positivos, poder ser un artista independiente y saber a través de plataformas digitales como la gente recibe tus canciones”.

Chetes se presentó en el Acuario Inbursa, como parte del primer showcase de Claro Música en México, así como para promocionar Onda Magnética, material que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digítales.