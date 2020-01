Chicago vuelve a la Ciudad de México con la participación especial de Angélica Vale

En la última década, los musicales han cobrado fuerza no sólo en Broadway, sino que se han expandido a México, tal es el caso de Chicago, un musical estadunidense con música compuesta por John Kander, letras de Fred Ebb y libreto de Bob Fosse.

El espectáculo está basado en la obra teatral homónima publicada en 1926 por la periodista Maurine Dallas Watkins, a partir de los crímenes reales que ella misma cubrió para el Chicago Tribune. La historia es una crítica a la corrupción del sistema judicial y al concepto de criminales estrellas.

“¡Chicago sigue brillando hipnóticamente! ¡Sigue siendo el mejor entretenimiento para adultos en la ciudad e infierno y aún burbujea con la alegría de actuar!”, expresó en una entrevista a medios internacionales, el crítico en teatro, Ben Brantley.

La producción original de Broadway se estrenó en 1975 en el 46th Street Theatre y desde entonces ha sido reversionada en múltiples ocasiones, presentándose en más de 30 países por los cinco continentes, destacando en países como Alemania, Corea del Sur, Irlanda, Tailandia, Brasil, España y México.

La primera presentación en el país fue el 24 de octubre del 2001, en la que Sandra Guida, Eugenio Montessoro y Bianca Marroquín, fueron parte del elenco; esta última consolidó su carrera artística en Broadway a su paso por la obra.

La puesta en escena dejó huella en el mundo de los musicales, sobre todo en México, pero fue hasta el 16 de octubre del 2019 que se dio su reestreno en el Teatro Telcel, protagonizada por Biby Haytán (Velma Kelly), María León (Roxie Hart), y Pedro Moreno (Billy Flynn), bajo la dirección de Morris Gilbert.

El musical cuenta la historia de Roxie Hart, una actriz que sueña con que el baile y la música le permitan abandonar su humilde vida. El mayor deseo de Roxie es seguir los dorados pasos de la artista de vaudeville, Velma Kelly. Roxie consigue su sueño cuando algunos actos desafortunados conducen a la artista y a la debutante a la cárcel, ambas acusadas de sendos asesinatos.

Tras el éxito que ha alcanzado en México, la producción decidió invitar a la actriz Angélica Vale a ser parte de esta experiencia en el papel de Mama Morton, participación especial que el público podrá apreciar durante las próximas funciones del 24 al 26 de enero.

“El equipo que vino de Estados Unidos a montar la obra, fueron quienes me escogieron, no fue directamente el productor Morris Gilbert, por lo que desde ahí, se puede ver la diferencia que marca en todos los sentidos esta propuesta”, contó Vale en conferencia de prensa.

“Pararte en el escenario siempre implica una responsabilidad, más aún cuando soy parte de una obra que ha causado furor alrededor del mundo; tiene otras dimensiones, y a pesar que no vivo en mi país, regreso al lugar que me vio crecer y con un romance hermoso que sigue con el público”, declaró.

Un musical que durante años de presentaciones ha sido visto por más de 31 millones de personas en todo el mundo. Pero la versión de Chicago que más éxito y popularidad ha alcanzado es el revival que desde 1996 se representa en Broadway, donde ocupa el segundo puesto de la lista de espectáculos de mayor permanencia en cartel con más de nueve mil funciones a sus ­espaldas.

“Cada vez me pongo más nerviosa, es uno de los papeles más complicados, tiene muchas connotaciones que no están escritas, pero que tienen que hacerse notar, he ensayado incluso vía Skype. Estamos en las grandes ligas, y no quiere decir que otras obras no lo tengan, pero los musicales que vienen de Broadway nos dan la oportunidad de brillar a otro nivel”, señaló. La obra realiza una temporada del 11 de enero al 2 de febrero en el Teatro Telcel, de la Ciudad de México.