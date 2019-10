Chíguil comienza a comprar apoyo

Nos cuentan que a unos días que se celebren las asambleas distritales en la Ciudad de México para la elección de delegados al congreso nacional de Morena, el alcalde en Gustavo A Madero, Francisco Chíguil, ya comenzó su estrategia para comprar apoyo para sus muchachos. Quienes andan muy pegados con él, aseguran que ya comenzó la entrega de despensas con base al padrón de afiliados. Está operando en las colonias populares de la alcaldía y lo hace apoyado por uno de sus principales aliados, el diputado federal Lucio de Jesús Jiménez, así como de su esposa la diputada federal Beatriz Rojas. Al alcalde, vinculado al operativo fatídico del News Divine, parece no importarle los líos y escándalos en los que está inmiscuido y sigue portándose mal. Por ejemplo, Chíguil está sujeto a una investigación administrativa por la existencia de una red de nepotismo en esa demarcación. Enrique Rodrigo Rojas, su director general de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, tiene a su amigo, socio y cuñado, Óscar Francisco Núñez Villa, como director general de Recursos Humanos, con un sueldo mensual de 50 mil pesos. Núñez es pareja de Pilar Rojas Serafín, hermana del director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Rodrigo Rojas; también tiene a su concuño, Genaro Núñez Villa, como director de Protección Civil, con un sueldo mensual de 45 mil pesos; a un hermanastro, Rafael Carrillo Mendoza, también dentro de Protección Civil; así como a otro cuñado, Gerardo Meza Orozco, como jefe de Unidad de Atención a Desastres… Y si le seguimos se va tejiendo una telaraña, cuyos integrantes seguramente son los que están repartiendo las despensas. Así las cosas.

Van por más

Seguramente más de uno de los exfuncionarios de Miguel Ángel Mancera, y no sólo los que trabajaban en la Secretaría de Finanzas, se pusieron a temblar ahora que se enteraron de la detención del ex subsecretario de Finanzas, Hedilberto Chávez Gerónimo, la cuarta en menos de tres meses, puesto que ya se dieron cuenta que la cacería de Claudia Sheinbaum va en serio, y ahora más al anunciarse que van tras 12 exfuncionarios que causaron daño al erario público por 150 millones de pesos. Aunque no se dieron nombres ni cargos, ellos saben quienes hicieron las cosas mal; esperemos que no se les escabullan o peor aún se comiencen a amparar. Sean peras o manzanas, nos dicen que hay más de uno, y no sabemos si sea Tingüi o los hermanos Serna, los que están más que preocupados por las investigaciones; recordemos que eran piezas claves en el rompecabezas del ahora senador Mancera, y que están más enlodados que un cochinero. ¿Cuántos más caerán?

Efraín Morales, desatado

Quien lo conoce, o mejor dicho lo conocía, sabe que el diputado es callado, no se mete con nadie y que sólo se dedica a trabajar, principalmente por sus vecinos de Iztapalapa; sin embargo en los últimos días se le ha visto muy desatado, sobre todo al criticar el actuar de sus compañeros morenistas. Nos dicen que la semana pasada Efraín Morales arremetió otra vez contra su partido: repartió un comunicado donde afirma que las comparecencias de algunos titulares del Gobierno de la CDMX ante el Congreso fueron pura simulación. Sí, gritó a los cuatro vientos que los legisladores lanzaron elogios falsos y plagados de ignorancia. Habría que recordar que Morales es de los pocos diputados con experiencia y ha vivido un par de legislaturas, por lo que conoce del tema y del accionar legislativo.

