Chiquimarco, de árbitro mundialista a técnico del Salamanca

El mexicano Marco Antonio Rodríguez se convertirá en el primer árbitro, que después de haber dirigido en tres Copas del Mundo, estudiar para técnico y ser analista de arbitraje en la televisión de México y España, pasará a ser técnico de un equipo de futbol: el Salamanca de la Segunda División B del futbol español.

El silbante mexicano, conocido como “Chiquimarco” en el gremio del balompié, ya que cuando fungió como juez central se caracterizó por ser estricto y apegado al reglamento en sus decisiones dentro del campo, incluso le tocó dirigir la goleada de Alemania 7-1 sobre Brasil en el Mundial 2014.

Rodríguez desde 2014 se preparó como director técnico, título que le otorgó la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), además cuenta con una Licencia en Grado Superior española y Licencia UEFA para poder estar en el banquillo del cuadro salmantino, lo que no pudo hacer José Luis Trejo, quien obtuvo su título en Alemania, aunque no fue reconicido por la Real Federación Española de Futbol y quedó en inteligencia deportiva.

Chiquimarco fue el primer silbante mexicano en pitar en tres campeonatos mundiales, ya que anteriormente Arturo Yamasaki también lo hizo en tres Copas del Mundo (1962, 1966 y 1970), pero él en dos ocasiones como peruano y una más ya naturalizado mexicano.

El ahora técnico internacional, confirmó que iniciará su periplo como estratega en el Salamanca, con fuerte presencia mexicana en directiva y en la estructura deportiva.

En sus redes sociales, Rodríguez admitió que ya viaja desde la CDMX a la capital española y podría ser presentado el miércoles, de acuerdo a lo mencionado por el presiente Ulises Zurita, quien en un tiempo estuvo al frente del Querétaro del futbol mexicano.

Rodríguez, a partir de su retiro estuvo viviendo en España, donde cumplió con las requisitos para poder dirigir en el viejo continente, al mismo tiempo que alternó su trabajo como analista técnico y de arbitraje en la cadena televisiva Gol, por lo que conoce al Salamanca.

El equipo salmantino cuenta con una presidencia compartida entre Zurita y Manuel Lobato, el director deportivo es Octavio Mora, ex seleccionado mexicano, el director general es el ex futbolista de los Pumas, David Izazola, mientras que Trejo, pasó al área de inteligencia deportiva.

EL PRESIDENTE INSTITUCIONAL ULISES ZURITA TAMBIÉN LO CONFIRMÓ. Ulises Zurita, en su presentación como presidente institucional del Salamanca, indicó que: “sí, Marco es uno de los entrenadores con los que hemos platicado, es uno de los posibles candidatos que ocupen la dirección técnica, hay cosas que ver con la inteligencia deportiva, pero repito, serán los primeros que en cuanto lo tengamos firmado, les informaremos”.

MORA ASEGURA QUE EL ACUERDO VA MUY ADELANTADO. Octavio Mora, admitió que las negociaciones para que Rodríguez sea el nuevo técnico van bien, “Hasta hoy no está cerrado, sí está muy adelantado, pero todavía no está cerrado. Por eso el club no lo ha hecho oficial y no lo haremos hasta que firme contrato”, dijo el ex futbolista de la Universidad de Guadalajara y Cruz Azul.

FERNANDO MARCOS, JUGADOR, ÁRBITRO, ENTRENADOR Y PERIODISTA. El otro mexicano que cumplió un ciclo similar, fue el inolvidable Fernando Marcos, que desde niño se destacó en la práctica deportiva, en especial el futbol, en 1931 debutó con el Germania y un año después pasó al España de la Liga Mayor, previo a la época profesional del futbol mexicano.

El hombre de las editoriales en cuatro palabras como analista televisivo al final de los partidos, como futbolista participó con la Selección Mexicana en la eliminatoria del Mundial Italia 1934, dos años después una lesión en la rodilla lo retiró de las canchas.

Tres años más tarde ya era el árbitro de la final de Copa entre Asturias y América, en ese tiempo Marcos tomó a la Selección Juvenil que compitió en Cuba al año siguiente, dirigió un solo partido que perdió.

Pero en 1939, el Parque Asturias fue incendiado por los fanáticos necaxistas, por las faltas que Marcos no cobró al delantero rojiblanco Horacio Casarín, ídolo de multitudes, se le culpó de la desgracia, pero éste siguió pitando hasta 1942, cuando pasó a ser locutor.

Como comentarista criticó la dirección técnica del Asturias, lo retaron a dirigirlo, aceptó y lo llevó del último al cuarto sitio, pero lo corrieron porque era periodista y no entrenador.

En ocasiones Fernando llegó a dirigir y transmitir el mismo partido desde su caseta de técnico y en el medio tiempo escribía su crónica para un diario deportivo.

Marcos destacó como técnico con el Necaxa, Toluca y América en la campaña 1959-60, de ahí brincó a la Selección Mexicana, donde no cobró un peso por considerar un honor ser el técnico nacional y con la que terminó un ciclo invicto de 13 partidos, luego se dedicó al periodismo en radio y televisión.