Chocan estudiantes y policía en Hong Kong

Los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en el campus de la Universidad Politécnica de Hong Kong continuaron este lunes, cuando se registraron nuevos episodios de violencia y más detenciones, que suman 150 desde este fin de semana.



La operación de la Policía para detener a los manifestantes encerrados allí -se cree que cientos- sigue abierta y no se descarta el uso de fuego real si no se rinden, indicó un portavoz del cuerpo.



Agentes antidisturbios entraron en el campus desde primera hora y detuvieron a varios jóvenes que se habían atrincherado en el complejo, pero después lanzaron gas lacrimógeno contra otros grupos que trataban de salir, obligándolos a volver dentro.



Los policías, supuestamente pertenecientes al cuerpo de élite conocido como 'Raptors', fueron recibidos con cócteles molotov, que causaron un gran fuego en la zona donde los manifestantes habían erigido barricadas, lo que provocó la intervención de los bomberos.



Durante toda la jornada, la Policía ha pedido reiteradamente a los manifestantes que se rindan y salgan "pacíficamente".



La Policía informó de que ha arrestado a 154 personas en la zona durante este fin de semana, a los que se acusa de asamblea ilegal así como de provocar incendios y disturbios.



Pero aún quedan cientos de atrapados dentro del campus, indicó este lunes el presidente de la Asociación de Estudiantes de la Politécnica, Derek Liu: "Algunos estudiantes y manifestantes se han visto obligados a entrar, y están atrapados ahí", aseguró.



Según la asociación, "hay entre 500 y 600 personas atrapadas dentro del campus", un 60 % de ellos estudiantes del centro.



"Lamentamos mucho que la Policía haya emprendido toda esta operación. No queremos ver otro 4 de junio (en referencia a la Matanza de Tiananmen) en Hong Kong", agregó Liu.



Owan Li, otro representante estudiantil, declaró a la prensa local que hay al menos tres estudiantes con lesiones oculares y otros 40 con hipotermia dentro del campus.



La Policía, que desde el domingo ha prohibido a cualquier persona entrar en la Politécnica, permitió que unos diez paramédicos ingresaran en el centro educativo para tratar a los heridos.



Por su parte, el presidente de la universidad, Teng Jinguang, instó a los manifestantes a que se entreguen a la Policía que, según dijo, "no usará la fuerza si salen de forma ordenada".



EXPLOSIONES Y BATALLA CAMPAL A LA ENTRADA DEL CAMPUS



No obstante, la mayoría de las escenas que se han podido ver desde el domingo por la noche hasta el momento son enfrentamientos que incluyeron, por parte de los manifestantes, el lanzamiento de flechas, paraguas, bolas de metal y ladrillos contra los agentes.



Además, provocaron explosiones cerca del túnel Cross-Harbor, que une la zona continental de Kowloon con la isla de Hong Kong y aledaño a esta universidad, al usar material inflamable que podría proceder de los laboratorios de la universidad.



Un vehículo de la Policía que fue atacado por los activistas acabó envuelto en llamas.



Por su parte, la Policía confirmó en la madrugada del lunes que un agente disparó fuego real hasta en tres ocasiones después de que una "banda de alborotadores" les agrediese tras detener a una joven de 20 años, a quien ayudaron a fugarse.



Entretanto, el portavoz de la Cancillería china Geng Shuang declaró que "nadie debería subestimar la voluntad de China para salvaguardar su soberanía y la estabilidad de Hong Kong", y que lo que sucede allí es "violencia criminal contra civiles".



"Lo que la Policía está haciendo es proteger la vida de los ciudadanos, garantizar su seguridad y mantener el orden", agregó.



LA JUSTICIA DECLARA ANTICONSTITUCIONAL LA PROHIBICIÓN DE MÁSCARAS



Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Hong Kong determinó este lunes que la ley impulsada por el Gobierno para prohibir las máscaras en las protestas que afectan a la ciudad desde junio es anticonstitucional.



Según la decisión del tribunal, la citada normativa -que entró en vigor el pasado 5 de octubre- va en contra de la Ley Básica, la carta magna de esta ciudad semiautónoma china.



Un grupo de 25 políticos prodemócratas, en su mayoría diputados, presentaron un recurso contra la ley, al considerar que el Gobierno había ido demasiado lejos y que estaba socavando libertades fundamentales.



Sin embargo, el fallo, recogido en un documento de 106 páginas, reconoce que la Policía tiene derecho a pedir a una persona que se identifique, por lo que pedir a una persona que retire su máscara para comprobar si los documentos entregados son veraces es algo implícito en el proceso.



La ley todavía no ha sido invalidada, y está prevista una audiencia el miércoles para dilucidar la sentencia.



Para ilegalizar el uso de máscaras, el Gobierno echó mano de una una ley de la época colonial británica, la de Regulaciones de Emergencia, que no se aplicaba desde 1967, y que puede otorgar poderes más amplios al Ejecutivo sin tener que pasar por el Legislativo.