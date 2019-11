Chocan oposicion y Morena por asilo a Evo Morales; no se puede recibir como héroe a un dictador, acusa el PAN

Senadores de oposición condenaron la incongruencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de revivir al Estado Mayor Presidencial para que se encargue de la seguridad de Evo Morales, expresidente de Bolivia, a quien el PAN calificó de dictador.

El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que una cosa es el asilo que se le concedió al exmandatario; pero es totalmente criticable que esta administración despliegue todo un aparato de seguridad y logística para que le permita emitir opiniones sobre política y mantener su activismo, sabiendo cuál es su estatus ahora.

“Congruencia, eso es lo que yo pediría. (…) Los excesos en el apoyo logístico para llegar y por supuesto lo que habían dicho que había desaparecido, lo que habían dicho que no se ocuparía, no sólo no lo ocupan para las y los mexicanos, lo ocupan para un extranjero, para alguien al que le están dando demasiadas concesiones, apoyo, respaldo, recursos invertidos y creo que esto es verdaderamente negativo y contrapone mucho al discurso oficial. (…) Y luego todo este protocolo de recibirlo como Jefe de Estado, mandarle avión, mandarle todo el apoyo, de darle aquí todas las instalaciones, (…) creo que esto no va con las acciones que se le dan a un refugiado o a un asilado”.

El coordinador del PAN, Maurio Kuri, aseguró que “no se puede recibir como un héroe nacional a un dictador”. “Yo entiendo que ésa es como la Biblia para ellos, que es Nicolás Maduro y es Evo Morales y el chavismo de Venezuela, pero México no es lo que quiere, México está preocupado por esos gobiernos autoritarios que se debieron haber dejar hace muchos años”.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, solicitó que el gobierno federal transparente la partida que utilizará para mantener al exmandatario sudamericano durante su estancia en México y aclare también si se va a cumplir con los parámetros de austeridad que se aplican.