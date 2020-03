Chocan PAN y Morena por iniciativa de sesionar de manera virtual

La bancada del PAN en el Senado planteó realizar sesiones virtuales para no detener los trabajos parlamentarios en la Cámara Alta y sobre todo reducir la posibilidad de contagios por el coronavirus, pero ello desató un intercambio de epítetos y descalificaciones con legisladores de Morena.

“¡No podemos legislar a capricho…hipócritas, no sean cobardes, viene con sus tapa bocas… si nos vamos a morir que sea aquí en la raya…”, fustigó el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio.

“¡Son una fantochada, la única pandemia aquí son ustedes, ustedes son una Pan-demia, ustedes son la única Pan-demia…”, atizó.

Sus compañeras Antares Vázquez y Margarita Valdéz también arremetieron contra los panistas a quienes acusaron de irresponsables, hipócritas e incluso esta última sugirió que era mejor que los blanquiazules ya no asistieran al Senado, pues sin ellos “había paz y tranquilidad” en las sesiones.

“No deben estar quienes no deben de estar”, aseguró Valdéz.

La duranguense sostuvo que en Morena no son tontos, sino responsables y aseguró que ellos no se van a contagiar del coronavirus.

“No nos vamos a contagiar y si vamos al hospital de ahí vamos a salir, no sean terroristas, no se vale”, fustigó la senadora cuya profesión es médica cirujano.

El promotor de la reforma, el panista Damián Zepeda, pidió a la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, incorporar mediante el voto del pleno, su iniciativa al orden del día.

“Yo oí ayer unas cortadas de venas de que la Patria es primero y, que la valentía. Y aquí lo que estamos poniendo es la única propuesta de cómo no pare este Senado”.

Los panistas a través de Gustavo Madero llamaban a la sensatez y pidió respeto así como encontrar un formato para no dejar de sesionar, pues acudir de manera presencial significa un riesgo para senadores que además se convierten en fuente de contagio del coronavirus.

Por ello pidió recurrir a las sesiones virtuales, y darle prioridad en estas sesiones a los temas económicos y de salud, pues México sufre una crisis en estos dos temas que será de magnitudes insospechadas si no se toman decisiones y estrategias para enfrentarlas.

“Le estamos fallando al país, solo estamos politizando esto”, reclamó

Reconoció que hay asuntos urgentes por dictaminar, que pueden poner en riesgo, incluso, la entrada en vigor del T-MEC, pero insistió que han formas de trabajar y poner al día al senado en materia tecnológica.

Recordó que este jueves el senado de Estados Unidos sesionó de manera virtual, sin ningún problema.

El priista Jorge Carlos Ramírez Marín, criticó la cerrazón de la bancada de Morena. Afirmó que es inadmisible que no se dé un paso tecnológico a favor de la salud de la población.

Claudia Anaya, senadora del PRI, quien se desplaza en silla de ruedas, fustigó la actitud del senador Félix Salgado y pidió respeto.

“Pido respeto, yo el día de ayer que estuve viendo la sesión y el día de hoy pues he visto prácticamente insultos, qué si somos flojos o irresponsables o egoístas, y no es así, estamos buscando una manera de trabajar sin exponer a las personas.

Lo menos importante somos nosotros. Miren, yo el día de hoy estoy aquí, me siento muy mal, pero lo importante no soy yo, yo me puedo morir hoy y mañana viene mi suplente, no pasa nada.

Si se ha determinado que trabajemos aquí de manera presencial, que lo hagamos de manera respetuosa y no de manera hostil sin conocer las circunstancias individuales que cada uno tenemos”.

La presidenta del Senado, Mónica Fernández, ordenó continuar con la sesión ordinaria.

