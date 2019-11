Chucky Lozano

El Nápoles e Hirving Chucky Lozano no tienen para cuándo enderezar el camino tras el empate 0-0 ante el Génova en casa. Además, el equipo sumó cuatro partidos sin ganar en la Serie A, como consecuencia, el plantel volvió a ser abucheado y se acrecentó la polémica contra el entrenador Carlo Ancelotti, quien convenció al club napolitano de comprar al mexicano por más de 40 mdd y no ha dado el resultado esperado. A ello se agrega que el presidente del equipo, Aurelio Di Laurentiis, había castigado a los jugadores y desobedecieron. Con el PSV, Chucky Lozano promedió un gol cada 157 minutos. Con el Nápoles apenas lleva dos goles, uno en Serie A y otro en Champions. A Lozano le cuesta mucho jugar como media punta y no termina de acoplarse a las funciones que se le exigen, por ello es criticado.