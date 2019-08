Chucky Lozano ya es del Nápoles

El acuerdo para el traspaso del delantero mexicano Hirving Lozano entre el PSV Eindhoven y el Nápoles de Italia está cerrado, solamente faltaría que el “Chucky” firme el contrato para concretar el pase del jugador que estaría jugando en la Serie A de Italia la próxima temporada.

Según el diario especializado Corriere de los Sport , el conjunto napolitano que dirige Carlo Ancelotti ya aceptó pagar los 42 millones de euros que pedía el cuadro holandés por el mundialista tricolor. El “Chucky” había declarado en mayo pasado que “quiero jugar en la Champions League, con los grandes y contra los grandes. No pido nada más’”,

PSV visita hoy al Haugesund de Noruega en compromiso de la fase previa de la Europa League, ya que no logró avanzar a la fase de grupos de la Champions, aunque en el último partido de la Eredivisie, el cuadro holandés no alineó al atacante mexicano.