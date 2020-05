Ciberataque amenaza a la firma de abogados más importante de Hollywood

Se exigen 21 millones de dólares por no filtrar archivos confidenciales de figuras como Madonna, Lady Gaga y Bruce Springsteen, solo por mencionar algunos.

Lady Gaga, Lizzo y Madonna están entre las víctimas de un nuevo ciberataque y es que una firma de abogados de alto perfil, tuvo que informar a los clientes de una lista A por la violación masiva de datos que podría amenazar con exponer documentos confidenciales, incluidos correos electrónicos privados, contratos y datos personales.

El grupo de hackers REvil, activo en Europa del Este, supuestamente exigió un rescate de 21 millones en el ciberataque en el que se han robado archivos confidenciales de muchas celebridades.

“Podemos confirmar que hemos sido víctimas de un ataque cibernético”, dijo a Variety el martes 12 de mayo, el bufete de abogados de entretenimiento con sede en Nueva York Grubman Shire Meiselas & Sacks. “Hemos notificado a nuestros clientes y a nuestro personal. Hemos contratado a expertos mundiales que se especializan en esta área, y estamos trabajando las 24 horas para abordar estos asuntos”.

Entre los 767 gigabytes de información que los hackers afirmaron haber obtenido, incluyen acuerdos de confidencialidad, información de contacto privada y correspondencia privada. También se informó que uno de los fundadores de la firma, Allen Grubman, tenía “detalles sensibles sobre todo: contratos de trabajo, acuerdos confidenciales y acuerdos de respaldo para las estrellas más grandes de Nueva York y Hollywood”.

Según la firma de ciberseguridad Emsisoft, el grupo ha publicado extractos de contratos relacionados con la gira Madame X de Madonna en 2019. Los contratos firmados de Christina Aguilera y Lizzo también. Además, se obtuvieron archivos con los nombres de muchas celebridades, incluidos Bruce Springsteen, Bette Midler, Mariah Carey y Barbara Streisand.

Los archivos de clientes pasados y presentes como los músicos Nicki Minaj, Mary J. Blige, Jessica Simpson, Run DMC y Ella Mai también han sido confiscados junto con las de estrellas como Cam Newton, Priyanka Chopra e Idina Menzel. El incidente se describe como un ataque de ransomeware, en el que los ciberdelincuentes amenazan con exponer los datos robados para extorsionar el pago.

Una fuente de Page Six dijo que el hackeo, actualmente bajo investigación por el FBI, se había facilitado porque “todos estaban enfocados en el coronavirus”. Agregaron: “Suponemos, pero no hay confirmación, que los hackers son de Europa del Este. Exigen un rescate de 21 millones y la empresa no está negociando con ellos”.