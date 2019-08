Cierra plazo para clasificar al tercer debate demócrata, con Biden reforzado

El fuego que desde hace semanas arrasa la selva tropical de la Amazonia brasileña ocupa las noticias de todos los medios internacionales. Pero desde que hace unos días, circula por las redes sociales una imagen, difundida por la NASA, en la que se muestra una fotografía satelital de los grandes incendios que asolan África subsahariana.

Estos incendios, que sobre todo se concentran en Angola, Zambia y la República Democrática del Congo, son en número mucho mayores que los de Brasil. Sin embargo, las dos situaciones no son comparables.

La mayoría de los focos en África son fuegos controlados, provocados por agricultores para preparar el terreno para nuevos cultivos, que parecen a vista de satélite incendios forestales pero no lo son. Además, estos fuegos son comunes en esta época e, incluso, se producen a niveles inferiores que otros años.

Por otra parte, el valor medioambiental de la selva amazónica arrasada no es equiparable a las tierras quemadas en África. El Amazonas alberga el 10 por ciento de las especies vegetales y animales del planeta, además de generar el 20 por ciento del oxígeno que se produce en el mundo.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su homólogo chileno, Sebastián Piñera, preparan una cumbre de países amazónicos, en la que no estará Venezuela, donde debatirán medidas juntos para combatir los incendios en la región. La reunión se hará el próximo 6 de septiembre en Leticia, Colombia. Foto: Firms