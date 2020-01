Cierran artistas Secretaría de Cultura federal en demanda de pagos del 2019

“Alejandra Frausto Guerrero no está ¿por qué?, ¿no tiene voluntad política?”, reclamaron los creadores. A más tardar, el 20 de enero se habrán saldado todos los pagos adeudados, acuerdan SC y artistas

“Alejandra Frausto Guerrero no está ¿por qué?, ¿no tiene voluntad política?”, ése fue el reclamo hecho ayer por artistas durante la toma simbólica de las instalaciones de la Secretaría de Cultura federal, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma 175, para exigir el pago por su trabajo de 2019 y para demandar un diálogo directo el 4 de febrero con la funcionaria, quien nunca ha hablado con los más de cuatro mil perjudicados en todo el país.

Mientras la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, tomaba un vuelo para Torreón, en la Ciudad de México sus representantes: Omar Monroy, encargado de Finanzas, y Esther Hernández, directora de Vinculación Cultural, batallaron al responder las preguntas del movimiento #NoVivimosdelAplauso: ¿se nos pagará el 20 de enero?, ¿por qué contrataron a la empresa Viajes Premier para pagarnos?, ¿estará Frausto en la reunión acordada para el 4 de febrero?

“A la fecha hemos realizado más de 2 mil 278 pagos y faltan mil 772. El asunto de la integradora de servicios Viajes Premier definitivamente fue un fracaso, no tuvo la capacidad de cubrir los pagos que son todos los adeudos que se tienen y definitivamente se está revisando todo ese esquema”, señaló Esther Hernández, encargada del área con mayor número de adeudos.

La también responsable del programa Cultura Comunitaria explicó que en la última reunión que sostuvo con los artistas (el 23 de diciembre) se comprometió a dar celeridad a los pagos, pero el finiquito inició en el mes de enero y no en diciembre.

“El trabajo del programa Cultura Comunitaria tuvo presencia en 533 municipios, involucró a mucha comunidad artística en los estados y municipios, en todos esos casos los pagos se hicieron a través de la integradora de servicios Viajes Premier que jamás había tenido un volumen de trabajo como el que tuvo el año pasado…todo ese volumen colapsó a la empresa”, argumentó Hernández.

Los artistas, enojados, reclamaron un contrato justo y en el mismo ánimo, la funcionaria dijo que entendía que no eran proveedores de papel de baño, pero que para modificar esa reglamentación se necesitaban trabajos con el Poder Legislativo.

“Nosotros actuamos hasta donde nos permite la ley. Lo que nos permite la Ley de Adquisición es la opción de un pago directo hasta 25 mil pesos. La segunda opción tiene que ver con invitación a tres proveedores y adjudicaciones directas, pero la orden del Presidente de la República fue favorecer las licitaciones”, señaló.

Los artistas preguntaron: ¿estará presente la secretaria de Cultura el 4 de febrero en la reunión que acordamos el pasado 23 de diciembre? La respuesta de los funcionarios fue “nosotros no podemos dictar sobre la agenda de la secretaria”.

La demanda de los artistas fue reiterada: “ella no ha estado, no ha dado la cara, en cambio, el Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum nos recibió, llamó al secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, nos dieron la cara y tenemos mesas acordadas con ellos. Un gran enojo que se tiene desde la comunidad artística es que Frausto no ha dado la cara”.

De acuerdo al pliego petitorio de los creadores, su primer punto era que se confirmara la presencia de Alejandra Frausto en el diálogo del 4 de febrero. “No le estamos preguntando, le estamos pidiendo que asista porque con nuestros impuestos ella está en el lugar que está”, expresaron.

ACUERDOS. Después de tres horas de diálogo, los artistas y los funcionarios Omar Monrroy, Roberto del Rivero Pérez y Esther Hernández llegaron a once acuerdos.

Entre éstos, destacan tres: que la Secretaría de Cultura se compromete a realizar los pagos adeudados a más tardar el 20 de enero de 2020; que el 23 de enero a las 10:00 horas se dará seguimiento a los pagos pendientes con la presencia de un representante de la empresa Viajes Premier y que ese mismo día, será la fecha límite para que Alejandra Frausto confirme su asistencia a la reunión del 4 de febrero, en caso contrario, se reprogramará el diálogo alguno de los días del 5 al 7 de febrero.

Antes del diálogo con los artistas, Omar Monroy enfatizó que Viajes Premier no es una empresa outsourcing, sino el resultado de una licitación pública de servicios.

Tras las constantes preguntas de la falta de pagos, Monroy dijo que en diciembre la Secretaría de Cultura depositó 148 millones de pesos a la empresa Viajes Premier.

“Eso es lo que teníamos pendiente de pago a la empresa para que ellos dispersaran después los recursos. Eran más de 4 mil pagos. Teníamos un compromiso de que el lunes se terminara de pagar todo, esperemos que sí”, externó.

Sin embargo, Monroy detalló que el contrato con Viajes Premier terminó el 31 de diciembre pero “la empresa tiene el compromiso de cumplir con lo estipulado”.

¿Realizarán licitación este 2020?, se le preguntó. “Sí haremos licitaciones pero diferentes, no nos comprometeremos con un proveedor, se buscarán muchos contratos directos en los casos que se puedan. La próxima licitación esperemos salga la próxima semana”, respondió.

Sin asumir responsabilidad insistió que Viajes Premier les aseguró que el pago estaría el próximo lunes 20 de enero. ¿Están a expensas de lo que diga la empresa?, se le inquirió. “Nosotros estamos presionando a la empresa para que termine el pago”, señaló.