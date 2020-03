Cierran casi 500 restaurantes en CDMX ante desplome de ventas por COVID-19

Ante la contingencia por COVID-19, que urgió la implementación de la sana distancia, y la caída de 90 por ciento en las ventas -en dos semanas- alrededor de 500 restaurantes han parado operaciones, tanto cadenas como unidades individuales.

Entre los negocios que suspendieron labores están La Casa de Toño, Sonora Grill, Fisher’s, Chazz, las Chilanguitas y El Bajío, afirmó Marco Antonio Buendía, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) de la Ciudad de México.

El empresario señaló que también han cerrado los bistró: Arcos, Interlomas; Café Paraíso, Café Torino, Cantina la Número 20, Cardomomo y Cascabel; además de Atalaya, Azul Oro, Barbacoa de Don Ignacio, Braserito, Bello Puerto, todos los restaurante Blanco.

Suspendieron también todos los Guadiana, Las Hijas de la Tostada, Toto’s, el Grupo Hunan, Carisma, La Casa de la Yeya. La Cervecería, la Docena, La Imperial, La Parrillita, Limantour, los Fondue, Moshi Moshi, Porfirios, Sesame y Silvestre, entre varios más.

Marco Antonio Buendía lamentó que “debido a la baja de ventas de 90 por ciento, están a punto de quebrar todos los restaurantes de la capital. La industria está a punto de colapsar, si no nos dan financiamiento si no hay prórroga de impuestos o diferimientos de pagos”, enfatizó.

“Todos estamos pidiendo créditos para pagarle a nuestros empleados, porque la industria restaurantera va al día”, expresó Buendía.

"Los restaurantes van a permanecer cerrados hasta que se mantenga la contingencia, mientras no se quite la emergencia ¿para qué abrimos si no va a haber gente?, recalcó. No se sabe hasta cuándo se mantenga la contingencia, creo que ni el gobierno lo sabe todavía", subrayó Buendía.

El representante empresarial invitó al público a consumir en locales establecidos y formales que son los que tienen todas las medidas de higiene y cumplen con todas las normas.

