Cierran clubes de golf y cambian de fecha torneos

DRIVER. Y de repente el mundo se nos vino encima. Muchos clubes de golf cerraron sus puertas a socios invitados y personal, el primero en cerrar fue el Bosque Real Country Club, ubicado en Huixquilucan, Estado de México.

MADERA TRES. Otros no cerraron, pero no permiten la entrada a secciones húmedas como las albercas. El campo de golf sigue abierto, pero con recomendaciones especiales. Otros más, como el Club La Esmeralda y el Madeiras Country Club, tienen excelentes promociones, muy económicas, para invitar a los golfistas a que asistan.

MADERA CINCO. Se han cancelado muchos torneos, sobretodo amateurs que ya estaban programados, otros cambiarán de fecha y posteriormente avisarán. Quedaron pendientes, entre otros, el Copa Rotaria Solidaridad del Club de Golf México y el Octavo Torneo de golf Copa el Afán, que ofrecía un millón de pesos al Hole in One en cada Par 3, es decir cuatro millones de pesos en total.

HIERRO SIETE. Todo se debe al virus COVID-19, que apenas nuestro gobierno lo declaró “enfermedad grave”. Todos los equipos deportivos han decidido cancelar sus temporadas. Inclusive el PGA TOUR canceló los torneos restantes, hasta el Torneo de Maestros de Augusta, Georgia, que nació en 1934, se pospuso también. Entonces, estamos sin golf, ni siquiera para verlo en la TV. Tal vez sea una gran oportunidad para que los golfistas trabajen más su propio juego.

HIERRO NUEVE. Sin embargo, esto sería también complicado, porque según me indican se tienen que desinfectar los carritos de golf antes de su uso, las bolsas de golf, los bastones y cualquier área que el golfista toque constantemente. También la tienda de golf, el mostrador, las manijas de las puertas y hasta las banderas de cada uno de los hoyos, donde sería bueno que ninguno tocara la varilla de la bandera de cada hoyo, durante la ronda de los 18 agujeros.

APPROACH. Asimismo, el campo de golf deberá mantenerse con desinfectantes durante todo el día, así como otras superficies que los socios o visitantes toquen con frecuencia, desde luego, tendrá que haber desinfectante en cada hoyo y disponible también en la tienda de golf y el restaurante.

PUTT. Existe también otro problema, los caddies o carga bolsas, como usted quiera llamarles, quienes viven al día y si no hay golfistas no reciben su paga y no tendrán para llevar a casa. En la mayor parte de los clubes de esta capital y el área metropolitana, son un total de 200, la mayoría no son de planta y van sólo a lo que salga. Si hay torneo van de seguro a tener trabajo, pero si no, se van en blanco. Este maldito virus nos ha venido a fastidiar a todos. Y recuerde: El golf es como la vida, te esfuerzas todo el camino para terminar en el hoyo.

HASTA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

jegove22@hotmail.com