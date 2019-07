Cierran comedor, servicio médico y hospedaje en el CDOM

A falta de presupuesto, se dejarán de dar los servicios de hospedaje alimentación y atención médica a los deportistas que entrenan en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), anunció el Comité Olímpico Mexicano (COM), aunque ya había anticipado que trabajaban en números rojos.

Al no recibir la respuesta que esperaba de parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que dirige la ex velocista Ana Guevara, Carlos Padilla Becerra, titular del COM, notificó a las federaciones deportivas que a partir del 31 de julio ya no se proveerán dichos servicios.

COM pide auxilio a Esteban Moctezuma, titular de la SEP.El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, se reunió con el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, tras la cual el primero afrimó que se llegó a un acuerdo y se tendrá una respuesta positiva para solventar las necesidades del CDOM, luego de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.