Cinco días después, Fiscalía atiende a joven secuestrada por taxista

A cinco días de que Graciela fue víctima de secuestro por parte de un taxista en Indios Verdes, y que anduvo indagando sin éxito el número de placas del vehículo con el que la querían meter a un hotel de paso, la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Gustavo A. Madero inició por fin una carpeta de investigación.

La joven de 24 años fue atendida por personal de la oficina de dicha Fiscalía ubicada en Vallejo sin número, en la colonia Patera, y, después de que Crónica publicó el caso, le tomaron su declaración.

Los servidores públicos del lugar le comentaron que serán ellos los que pedirán al hotel Modelo las grabaciones del día que ocurrieron los hechos para poder conocer la matrícula del vehículo del cual logró escapar Graciela.

La afectada comentó que también pidió a la Fiscalía que se le proporcione los nombres de los policías que arribaron al hotel para supuestamente auxiliarla así como el número de su unidad.

Y es que a Graciela no se le olvida que “no movieron un solo dedo” para tratar de ubicar al taxista que la intentó secuestrar; sólo le tomaron sus datos y le comentaron que si sabían algo le llamaban, cosa que hasta el cierre de esta edición no ha ocurrido.

“También quiero saber porque los policías solo me pidieron mis datos (nombre completo, teléfono y edad), quien me atendió en la Fiscalía me dijo que ellos debieron llevarme o por lo menos explicarme a que MP tenía que asistir para poder levantar la denuncia y no estar de un lado a otro”, dijo Graciela.

La joven abandonó la Fiscalía con la promesa de que se le hará justicia, por lo pronto, indicó, ya se siente más segura de que se le dará seguimiento al caso, esto a casi una semana de que vivió el horror de un intento de plagio.

El pasado martes, esta casa editorial publicó que el establecimiento donde el taxista intentó meterla sin su consentimiento, ubicado en avenida Ingeniero Alfredo Robles, alcaldía Gustavo A. Madero, no había dado una respuesta a la solicitud de la víctima de proporcionar los videos.

La chica señaló que en el hotel llevan un registro de los vehículos que entran y salen; además de que cuentan con cámaras de seguridad que enfocan justo a la entrada, por lo que es evidente que hubo registro de todo lo que ocurrió.

Crónica buscó al Hotel Modelo y la persona que contestó el teléfono reconoció que efectivamente ayudaron el jueves pasado a Graciela luego de que saltó del vehículo en movimiento.

“Sí, estamos enterados del caso. Yo misma la ayudé luego de que nos estuvo pidiendo auxilio”, respondió una mujer, que no quiso proporcionar su nombre y dar más información.

No obstante pidió esperar la llegada del gerente para dar la postura oficial; sin embargo, más tarde pidieron acudir de forma personal al hotel para entrevistarse con esta persona, cosa que no ocurrió, pues al llegar, lo único que informaron fue que: “no podemos dar información al respecto. Le sugerimos contactar a la víctima”.

El lunes pasado se publicó en este diario cómo Graciela vivió otro caso de horror, como lo viven todos los días las mujeres capitalinas: Tomar un taxi rosa y vivir un intento de secuestro.

Luego de abordarlo en Indios Verdes para irse a su casa, un taxista se llevó a Graciela al Hotel Modelo aprovechando que la chica iba distraída atendiendo pláticas en el celular. La joven tuvo que saltar de la unidad y pedir ayuda a los empleados del lugar para no ser agredida.

El taxista huyó atemorizado, pero luego la chica pidió a los empleados del hotel el número de placas del taxi para interponer una denuncia; ellos no se los proporcionaron alegando que tendría que ser una patrulla quien lo solicitara (si lo habían anotado).

ijsm